Emergenza idrica a Borghetto d'Arroscia: il sindaco "Si lavora 7 giorni su 7 con un piano ma la situazione è critica"

Da fine giugno, il sindaco Angela Denegri ha predisposto il piano d'intervento per affrontare l'emergenza idrica a Borghetto d'Arroscia e nelle sue numerose frazioni. In accordo con il Prefetto Armando Nanei e con gli organi competenti, il Comune pianifica giornalmente i rifornimenti con l'autobotte dei Vigili del Fuoco.



"Nel nostro Comune come in molti altri della provincia la situazione idrica è molto critica e ci stiamo battendo per cercare di portare avanti sia i progetti a lungo termine per evitare situazione di crisi idrica, sia per contrastare giorno per giorno le molteplici situazioni di emergenza che si vengono a creare" - ci spiegano il sindaco Angela Denegri e l'assessore Francesco De Andreis.

A distanza di due mesi dall'avvio del piano per affrontare l'emergenza idrica questo è il bilancio. "Oggi la situazione è critica nelle frazioni di Ubaghetta e Montecalvo dove riesce ad arrivare l'autobotte di Rivieracqua. Invece su Ubaga la conformazione del territorio e l’ubicazione delle vasche di raccolta ci pone nella condizione di dover chiamare i Vigili del Fuoco per non lasciare il paese a secco, anche perchè Rivieracqua non dispone di mezzi e pompe adeguate per affrontare questa situazione" - analizzano i due amministratori.



Un impegno importante per un piccolo comune. "Noi abbiamo un unico operaio comunale e ormai da settimane viene impiegato per l'assistenza nei rifornimenti ed eseguire le opportune manovre sulla valvole. - concludono dall'amministrazione comunale - Dobbiamo razionare e ottimizzare le risorse idriche e questo avviene sette giorni su sette, e vista la situazione supporto viene dato anche dal vicesindaco che in prima persona si reca a dare assistenza sul campo. Questa criticità, vista la situazione meteo attuale e prevista è destinata a durare ancora per molto".