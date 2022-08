Attimi di paura sul lungomare di Ventimiglia: esce dalla spiaggia in motorino, sfreccia tra i pedoni sul marciapiede e sbatte contro un’auto (video)

Gira in spiaggia con il motorino, esce dalla sabbia sfrecciando sul marciapiede tra i pedoni e sfiorando anche un passeggino, poi sbatte contro un’auto posteggiata e si dà alla fuga.

Ieri sera sul lungomare di Ventimiglia si sono vissuti attimi di grande paura quando un giovane alla guida di uno scooter si è palesato sul marciapiede del lungomare arrivando dalla spiaggia. Qualcuno ha provato a fermarlo senza riuscirci e nemmeno l’impatto contro una vettura parcheggiata è servito per terminare la corsa. Grande lo spavento e tanta la preoccupazione per l’ennesimo episodio fuori dalle righe che si verifica in zona.

L’azione del ‘pirata’ è stata immortalata dalla telecamera di un residente e ora si spera che le immagini possano essere utili per risalire all’identità del guidatore.