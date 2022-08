A Cervo l'acqua è tornata potabile, il sindaco ha revocato l'ordinanza emanata l'8 agosto

A Cervo è stata revocata l'ordinanza di non potabilità dell'acqua. Il provvedimento era stato assunto l'8 agosto con l'ordinanza numero 10 emanata per tutelare la cittadinanza con ogni mezzo, in considerazione del fatto che le vasche venivano parzialmente riempite a mezzo di autobotti dei Vigili del Fuoco in seguito al perdurare della crisi di approvvigionamento idrico in cui si trova il Comune di Cervo.

"Il 25 agosto Rivieracqua, in qualità di gestore del Servizio idrico integrato, - fanno sapere dal Comune di Cervo - ha trasmesso al Comune una nota con la quale si informa che l’esito degli esami svolti sull’acqua dell’acquedotto comunale garantisce la potabilità della stessa".

"Rilevato che sono dunque cessate le condizioni sulla base delle quali era stata emanata la precedente ordinanza, il sindaco ha disposto la revoca dell’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per uso potabile con decorrenza immediata".