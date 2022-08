Taggia: a breve la pulizia del torrente Argentina, Conio "Stiamo facendo tutto il necessario in vista dell'autunno"

In autunno il comune procederà alla pulizia del letto del torrente Argentina. Si tratta di lavori programmati dall'amministrazione comunale a distanza di quattro anni dall'ultima rimozione della vegetazione.

Oggi, il letto del torrente si presenta molto cambiato rispetto al 2018. Due alluvioni di mezzo e l'urgenza di interventi hanno portato ad una importante messa in sicurezza del corso d'acqua grazie a Comune e Regione Liguria. Da Levà alla foce di Arma di Taggia però la vegetazione è cresciuta oltremodo. La presenza invasiva delle canne però non è vista con preoccupazione dal Comune, soprattutto in vista dell'autunno e della pioggia.

"Mai come quest'anno i nostri corsi d'acqua saranno in ordine, torrente Argentina e rii minori compresi - assicura il sindaco Mario Conio - Fino ad oggi purtroppo abbiamo scontato i disastri del passato e abbiamo dovuto lavorare molto dal punto di vista idraulico. Ricordo che sono state rifatte tutte le griglie, è stato ripristinato l'argine, abbiamo controllato i rii e c'è stata anche l'eliminazione di molti detriti. Inoltre, da metà agosto sta andando avanti la pulizia costante di caditoie e pozzetti e tuttora siamo in attività".