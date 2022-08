Sanremo: restyling di porto vecchio, via alla gara per l'appalto da 636 milioni di euro

È ufficialmente aperto il bando di gara per il restyling di porto vecchio, il progetto che cambierà per sempre il waterfront sanremese.

Un lavoro da 69 milioni di euro (oltre alla base d’asta di 100 mila euro di canone di concessione annuale a favore del Comune) per un appalto del valore stimato di 636.885.000 di euro.

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Europea ora i documenti sono anche sul sito del Comune, passo che segna il via ufficiale alla gara che assegnerà l'intervento.

Sono due i soggetti che hanno manifestato il loro interesse per il progetto: da una parte c’è la Porto di Sanremo srl di Walter Lagorio e Paolo Vitelli con il 20% della Porti di Monaco e dall’altra la PortoSole Cnis facente capo ai fratelli Reuben.

I lavori prenderanno il via dalle opere a terra, da quel sottopasso che rivoluzionerà la viabilità in via Nino Bixio portando il traffico sotto terra dall’incrocio con corso Mombello sino all’altezza delle Poste Centrali oltre alla creazione di un parcheggio sotterraneo da 135 posti auto. Dopo il lungo sopralluogo da parte della Sovrintendenza è arrivato l’ok definitivo e, finalmente, una volta aggiudicato il bando gli scavi potranno iniziare, si spera senza spiacevoli sorprese.

La durata dei lavori prevista è di quattro anni.