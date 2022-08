Sanremo: parcheggio selvaggio in strada Borgo Tinasso, interviene il Comune “Preoccupante che un consigliere di minoranza chieda di non fare multe”

Le auto posteggiate in divieto in strada Borgo Tinasso

L'amministrazione comunale sanremese interviene con una nota a seguito degli articoli usciti sulle nostre pagine in merito al parcheggio selvaggio in strada Borgo Tinasso.

In particolare le parole della giunta e del presidente del consiglio comunale fanno riferimento all'articolo dal titolo Sanremo: strada Borgo Tinasso sempre più nel caos, un lettore "Parcheggio selvaggio e nessuno se ne occupa".

Scrivono da palazzo Bellevue: “Nel testo pubblicato si legge l’affermazione: “Credo che l’Amministrazione abbia avallato le dichiarazioni, a mio parere sconcertanti, di un consigliere comunale che invitava ad avere sensibilità e quindi non multare i veicoli parcheggiati in mezzo ad una strada”. È un’asserzione che non corrisponde al vero e verso la quale si valuterà come procedere per tutelare la propria immagine e quella del Corpo di Polizia Municipale. Concordiamo che sia fortemente preoccupante che un consigliere comunale di minoranza abbia chiesto pubblicamente di non fare multe in una determinata zona - cosa di cui evidentemente si assume la responsabilità personale - ma non possiamo accettare la tesi dello scrivente che l’amministrazione comunale avvalli questa opinione”.

“Questa amministrazione, che sul fonte della sicurezza, compresa quella stradale, ha sempre agito con efficacia e grande fermezza, contrasta ogni giorno tutte le forme di irregolarità, dai parcheggi abusivi all’abbandono di rifiuti passando per l’occupazione abusiva di suolo pubblico e ogni altra forma di irregolarità a danno della collettività, della sicurezza e del decoro pubblico - prosegue la nota del Comune - per quanto attiene alla strada in oggetto, strada Borgo Tinasso, si specifica che sono state effettuate 25 sanzioni solo negli ultimi venti giorni, con diverse rimozioni tra cui un mezzo pesante. Peraltro, corre l’obbligo di ricordare che la Polizia Municipale con l’organico a disposizione deve coprire l’intero territorio comunale, oltre che intervenire su molti altri ambiti di competenza. La strada, come tutte le altre in cui si presentano analoghe problematiche, continuerà ad essere attentamente monitorata dalla Polizia Locale”.