Sanremo: il campione di salto in alto Gabriele Avagnina ricevuto in Comune da Sindaco e Assessore

Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore allo sport Giuseppe Faraldi hanno ricevuto Gabriele Avagnina della asd Foce Sanremo, campione di salto in alto.

Il 2 giugno, infatti, ha vinto i campionati nazionali studenteschi di salto in alto con 2.07, a luglio si è classificato ottavo ai campionati europei under 18 a Gerusalemme con 2.05 e vanta il personale come secondo italiano della sua età e primo regionale.

Presente questa mattina anche il consigliere comunale Marco Viale.

“È stato un grande piacere ricevere Gabriele - commentano il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore allo sport Giuseppe Faraldi – e potersi complimentare di persona per gli importanti risultati raggiunti. È un giovane talento che sta crescendo conquistando titoli davvero significativi”.