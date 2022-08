Imperia: il SEI-CPT apre bando per cinque borse di studio, "Promuoviamo la cultura della sicurezza"

Il SEI-CPT di Imperia, bandisce cinque borse di studio per diplomati tecnico C.A.T. costruzione ambiente e territorio. L’obiettivo è di sensibilizzare i futuri professionisti sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare attenzione al settore edile, del quale si occupa nella sua attività quotidiana di prevenzione e supporto alle imprese e ai lavoratori.



"La finalità principale dell’iniziativa è quella di promuovere la cultura della sicurezza nei giovani geometri diplomati dando loro la possibilità di acquisire conoscenze pratiche e specifiche, tali da ampliare il proprio bagaglio culturale e il grado di preparazione al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro" - spiegano dall’ente imperiese.



"Al bando possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: diplomati Tecnico CAT di età inferiore o uguale ad anni 25; residenza in Provincia di Imperia; attestazione votazione di Diploma > 70/100; dichiarazione di impegno a sottoscrivere partecipazione a periodo di Tirocinio extracurriculare, presso il SEI-CPT di Imperia e imprese iscritte alla Cassa Edile con un impegno settimanale di 40 ore. Questa la tipologia delle borse di studio: n. 1 borsa di studio per il tirocinio presso il SEICPT della durata di mesi 3 indennità € 500,00 mensili; n. 4 borse di studio per tirocinio presso le imprese edili aderenti all’iniziativa ed iscritte alla Cassa Edile della provincia di Imperia della durata mesi 6 con indennità di €.250,00 mensili borsa di studio + €.250,00 mensili di cofinanziamento erogato dall’ impresa ospitante".



"Il SEI-CPT rilascerà, al termine del periodo di stage, attestazione finale di partecipazione e dossier individuale dell’attività svolta. Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate a far data dal 29/08/2022 compilando il form sul sito www.seicpt-imperia.it entro e non oltre il 23/09/2022. Per informazioni telefonare 0183710947 o scrivere mail a infoareasicurezza@seicpt-imperia.it. Le Borse di studio, dell’importo complessivo unitario di euro 1.500,00 (lordi), verranno assegnate a seguito selezione da parte della Commissione costituita all’interno del SEI-CPT" - concludono.



Il presidente ing. Andrea Veneziano commenta: "Il nostro ente bilaterale con le sue funzioni di informazione, consulenza e supporto alle imprese e ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, oltre che di promozione e tutela della salute negli ambienti di lavoro, si pone come obiettivo il potenziamento di una solida cultura della sicurezza aziendale. In quest’ottica sono state avviate negli ultimi mesi una serie di iniziative dedicate: seminari informativi/formativi rivolti alle aziende e ai professionisti (ingegneri, architetti e geometri), la redazione di un fascicolo di cantiere specifico sulla sicurezza che verrà consegnato gratuitamente a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile ed infine la previsione di queste 5 borse di studio destinate ai neo diplomati Tecnici Costruzioni Ambiente e Territorio".



"Il risultato che in nostro ente vuole ottenere da tutte queste iniziative è quello di dare un contributo serio e tangibile a tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella progettazione, gestione e realizzazione delle opere edili e, nel contempo, potenziare la nostra azione di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro. - chiosa il vicepresidente geom. William Amoretti - La cultura della sicurezza in generale e nei luoghi di lavoro in particolare è basata su un principio etico di responsabilità individuale, la tutela della sicurezza propria e di quella altrui è un dovere sociale prima che un diritto".