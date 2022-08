Airole: convenzione con il Tribunale di Imperia per lavori di pubblica utilità

È stata approvata con delibera di giunta la convenzione tra il Comune di Airole e il Tribunale di Imperia per lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Ad esempio sono considerati lavori di pubblica utilità quelli derivanti dai reati stradali (con possibilità di sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria).

Gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada prevedono rispettivamente i reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti nonché il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

In caso di condanna per uno di questi reati, il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo del 28 agosto 2000, n. 274, purché l'imputato non si opponga.

Dichiarano dal Comune di Airole: “L’amministrazione ha ritenuto di grande importanza l’argomento ritenendo che tale istituto vada incentivato e diffuso in quanto: porta un’immediata utilità sociale alla collettività; dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito in un modo utile e vantaggioso per la società; è conveniente per il condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore”.