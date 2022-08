Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 26 a domenica 28 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 26 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.45-22.30. Scambi 2022: Festival dei laboratori paneuretici sul tema dello ‘Squilibrio’ che caratterizza 20 laboratori e innumerevoli attività durante le giornate. Centro storico, fino al 28 agosto (il programma a questo link)

9.00. ‘Voleé Cup’: Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 28 agosto (più info)

10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)



17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il Mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. Per ‘Sanremo Summer Symphony 20220, concerto gratuito di fine stagione con Cesare Chiacchiaretta, virtuoso di fisarmonica e bandoneon, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, in un programma interamente dedicato a Astor Piazzolla e Richard Galliano. Circolo Golf degli Ulivi (i dettagli a questo link)



19.00. Presentazione del libro ‘Terno secco con il morto’ con la terza indagine sanremese ad opera di Morena Fellegara. Letture a cura di Loredana De Flaviis, intervista l’attrice la giornalista Pietro Zampedroni (aperitivo offerto). Floriseum di Villa Ormond

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Um a zero: Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso (chitarra) e Enzo Cioffi (batteria). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì di agosto). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono esibirsi. Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (tutti i venerdì di agosto)



21.30. Finale regionale di Miss Cinema Liguria e Miss Rocchetta Liguria 2022 con oltre 30 le Miss provenienti da tutta la Liguria xon intrattenimento musicale a cura di Ray Fiore e Federica Russo. Presentano Luca & Max di Poltronissima. Mediterranèe Mare e Cucina. Per partecipare alla cena a bordo piscina (h 20) telefonare al 0184 550743

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B (tutti i venerdì di agosto). Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

8.00-20.00. ‘Imperia Dance Experience Summer’ al Palazzetto dello sport, fino al 27 agosto (i dettagli a questo link)

9.00. ‘Esplorando il giardino blu di Imperia’: evento di snorkeling a cura dell’associazione ‘I Delfini di Ponente’. Tiro a volo Passeggiata Moriani

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

20.00. ‘Cene in Borgo’: spettacolo di cabaret ‘Comedy Ring’ a cura del CIV Borgo Marina (cena h 20, spettacolo h 21)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Sella di Gouta - Monte Lega - Sella di Gouta accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 391 1042608 (più info)

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

10.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Fiori Eventi sul Lungomare Varaldo, fino al 28 agosto

11.00 & 22.00. Festa Patronale San Secondo: Santa Messa e consegna del premio San Segundin d'argentu anno 2022 alla Cattedrale (h 11) + Spettacolo Pirotecnico – Musicale alla Foce del Roia (h 22)



19.00. ‘Più Giustizia meno guerre’: serata organizzata dal presidio di Libera Hiso Telharay con intervento di Pasquale Pugliese sul tema ‘Se vuoi la Pace prepara la Pace!’ + cena di autofinanziamento alle h 20 (15 euro) + dalle 21. Musica con le canzoni di Chiara Ragnini e Niko Zanchi. Chiostro di Sant’Agostino, info r prenotazioni 349 7735234

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.30-21.45. ‘Bordighera Book Festival’ (9ª edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 28 agosto (il programma a questo link)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto della Banda Musicale di Pompeiana. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

15.00 & 21.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: torneo ludico (carte, giochi di società alle h 15) e Serata danzante con ‘Mariella Group’ alle h 21. Con servizio di ristorazione. Parcheggio Lentisco a Levà

19.00. ‘T.N.T. Taggia Natural Trail’: Corsa podistica Competitiva di 7 km + Passeggiata Ludico Motoria Amatoriale di 7 km. Partenza da Piazza Eroi Taggesi (info e iscrizioni a questo link)

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

20.00. ‘Aspettando Sulle orme di San Benedetto’: in attesa dell'arrivo della corsa ‘Taggia Naturun Trail' in piazza Garibaldi, Food Bevarage e Musica Live con la band Senza Ali-B (cover Vasco Rossi). Piazza Garibaldi (più info)

RIVA LIGURE

18.00-24.00. Food Street con Chef on the road & Musica Live. Piazza Ughetto, fino al 28 agosto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

18.00. Nell’ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, trekking letterario al chiaro di luna: Francesco Casolo racconta camminando il suo romanzo ‘La salita dei giganti’, Feltrinelli. A cura di Barbara Campanini, guida naturalistica. Evento su prenotazione 339 2877093 (costo 23 euro comprensivo di trekking + copia del libro)

21.00. ‘Giochiamo con la storia!’: Laboratori ludico-didattici per ragazzi e famiglie dove si potranno rivivere le abitudini e scoprire i segreti della vita quotidiana nell'Antico Lucus Bormani (2,50 euro). MARM Museo Civico Diano Marina, info 0183497621



21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

21.30. Per ‘Diano Comic Show’, spettacolo di cabaret con ‘Pino e gli anticorpi’ (a pagamento). Villa Scarsella (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

CERVO



21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, recital unplugged di Fabio Concato. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA



CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CIPRESSA

19.00. ‘Birre vive sotto la Torre’: Sagra enogastronomica e musica. Torre Gallinara, fino al 28 agosto

DOLCEACQUA

10.00-19.00. Mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera, fino al 31 agosto (tutti i giorni h 10/12-16/19)

PERINALDO

17.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi presenta il libro ‘Lady Constance Lloyd’. Sala Consiliare, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



15.30-22.30. Expo Valle Arroscia 2022: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Ospite della manifestazione Paolo Massobrio, giornalista e grande esperto di enogastronomia. Inaugurazione alle h 17.30 in piazza Cavour. Piazze e vie del Paese, fino al 28 agosto (il programma a questo link)



21.00. Buio Pesto in Tour 2022. Parco Roba, ingresso gratuito

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

VALLEBONA

19.00. ‘Vallebon’art –e’: inaugurazione museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux , Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo , Alterini , Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

VILLA FARALDI



21.15. ‘Ritrattini di Famiglia’: spettacolo teatrale a cura della compagna ‘Ramaiolo in scena’. Piazzetta della chiesa di San Sebastiano in frazione Tovetto



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz, concerto di Jean-Philippe Sempere con musiche Hard bop/Jazz Soul/Musique brésilienne (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

MONACO



19.15. ‘Delirious show’: spettacolo di cabaret circense selvaggio con alcuni degli artisti più affascinanti, sbalorditivi e oltraggiosi che siano mai scesi a Monaco. Spianata del Grimaldi Forum Monaco, tutti i giorni fino al 4 settembre escluso il 29 agosto (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 27 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.45-22.30. Scambi 2022: Festival dei laboratori paneuretici sul tema dello ‘Squilibrio’ che caratterizza 20 laboratori e innumerevoli attività durante le giornate. Centro storico, fino al 28 agosto (il programma a questo link)

9.00. ‘Voleé Cup’: Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT. Sporting Club. Strada Solaro 111, fino al 28 agosto (più info)

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo, anche domani

10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Nuages Trio: Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra) e Alex Otta (tromba). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Bubble Magic Circus: spettacoli per bambini con Mr Paolo e Ops! Teatro. Piazza Borea D’Olmo



21.00. 23ª edizione della rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con spettacolo messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo dal titolo ‘Chelu meschin’ + Serata di premiazioni della Rassegna. Piazza San Siro, ingresso libero

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

8.00-20.00. Ultimo giorno di ‘Imperia Dance Experience Summer’ al Palazzetto dello sport (i dettagli a questo link)

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Mendatica accompagnati dalla guida GAE Raffaella Asdente. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 6913335 (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

20.00. ‘White - Imperia si veste di bianco’: un format della cena in bianco rivisitato e integrato di intrattenimento e di un concorso tra i partecipanti sul tavolo più bello, quello più elegante e quello più estroso. Evento a cura della ProLoco ‘ImperiaViva!’. Isola pedonale di via Cascione, info e prenotazioni 339 3205265 (più info)

21.00. Per la rassegna ‘Musica al Santuario’, ‘Il Violino Virtuoso’: concerto del Duo Andrea Carnevale (violino) e Nicola Giribaldi (pianoforte), Musiche di Corelli, Schumann, Paganini. Santuario di Montegrazie, ingresso libero fino ad esaurimento posti, info 333 9076317

VENTIMIGLIA



8.00-11.00. Traversata a nuoto frazione Latte - Principato di Monaco a cura dell'Associazione Monaco Swimming Association. Ritrovo alla Spiaggia di Frazione Latte

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Fiori Eventi sul Lungomare Varaldo, fino al 28 agosto



21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia in Piazzale San Secondo

VALLECROSIA

20.00. Cena di beneficenza a favore dell' organizzazione di volontariato Oasi Angeli di Pace per promuovere i nuovi progetti. Piazzale dei festeggiamenti della parrocchia di San Rocco, prenotazioni via whatsapp al 380 9022879

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.30-21.00. ‘Bordighera Book Festival’ (9ª edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 28 agosto (il programma a questo link)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

18.00-23.00. Spettacoli per bambini con i Barbapapà, burattini ed il teatro viaggiante. Chiosco della Musica sul lungomare Argentina

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.00. Tributo a Lucio Battisti con la band de ‘I Nuovi Solidi’: concerto di beneficenza in favore della onlus ENEA - European Neuroblastoma Association. Giardini Lowe, info +39 0106092000

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

21.30. ‘La Notte Orange’: mercatino per le vie del centro + intrattenimento musicale con la Berben Band in Piazza Piazza IV Novembre, MH Band in Piazzetta della Fontana + spettacolo teatrale con Gioacchino Logico in ‘Guasco’n’: personaggi teatrali e poesie a richiesta in Piazzetta Sant’Erasmo

TAGGIA ARMA

15.00-24.00. Fiera Promozionale in occasione della manifestazione ‘Sulle orme di San Benedetto’ con bancarelle ed esposizione di moto, Vie e Piazze del centro si Taggia



18.30-24.00. ‘Sulle orme di San Benedetto’ (4ª edizione del grande evento estivo di Taggia): Fuochi Artificiali (doppio spettacolo pirotecnico, ponte romanico ore 21.15, campanile di Santa Maria del Canneto ore 23.45) + Spettacoli teatrali nel centro storico a cura del Comitato di San Benedetto. Dalle ore 18.30 ‘Assaporando Taggia’: enogastronomia tipica e musica uve con band locali presso bare ristoranti. Vie e Piazze del Centro di Taggia

21.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: spettacolo musicale con Dj dedicato particolarmente alla musica latino-americana (con servizio di ristorazione). Levà, parcheggio Lentisco a Levà

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

11.00-24.00. Food Street con Chef on the road & Musica Live. Piazza Ughetto, fino al 28 agosto

SANTO STEFANO AL MARE



19.30. Viaggio multimediale in 3D dei tesori sommersi del nostro mare dedicata ai 50 anni della scoperta dei Bronzi di Riace. Museo del Relitto Romano (martedì, giovedì e sabato di agosto). Su prenotazione al indirizzo murr.santostefano@gmail.com

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

21.30. ‘La Vedova Allegra’: operetta in tre atti di Franz Lehar con la Compagnia Teatro Musica ‘900 nell’ambito della rassegna estiva ‘Estate Musicale Dianese’ a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera (20/25 euro). Villa Scarsella, info 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

21.30. Musica liev con la Karibe Band in Piazza Torre Santa Maria



CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

10.30-18.30. Ultimo giorno della mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo (h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

18.00. Per la rassegna ‘Bajardo Lectures’, presentazione ‘Italo Calvino e le fiabe’ a cura del prof. Gerson Maceri, autore di alcune pubblicazioni sulla famiglia Calvino e sulla storia di Sanremo. Le letture saranno interpretate dall’attrice Beatrice Zuin. Interventi musicali del Collettivo Macalevi. Chiesa Vecchia del paese, partecipazione gratuita

BORGOMARO

18.30. Inaugurazione del progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO

18.00. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘Midsummer Night Party’: ‘Festa di Mezza Estate’ per celebrare la stagione più calda dell’anno con musica, buona cucina e tanto divertimento. Palatenda di località Bigauda, ingresso libero, info al +39 3356905248 (anche via WhatsApp)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CERIANA

21.00. Commedia dialettale a cura della Compagnia teatrale Cerianasca su testo di Loredana Veneziano per la regia di Gino Cappone. Piazza Marconi

CIPRESSA



19.00. ‘Birre vive sotto la Torre’: Sagra enogastronomica e musica. Torre Gallinara, fino al 28 agosto

DOLCEACQUA

10.00-19.00. Mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera, fino al 31 agosto (tutti i giorni h 10/12-16/19)

PERINALDO



21.00. Concerto de ‘I Compagnia Lunatica’, cover band Vasco Rossi

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

9.30-23.00. Expo Valle Arroscia 2022: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Ospite della manifestazione Paolo Massobno. giornalista e grande esperto di enogastronomia. Piazze e vie del Paese, fino al 28 agosto (il programma a questo link)

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

15.30. Avvicinamento ai Rapaci a cura dell’associazione Terre di Confine (più info)

18.00. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

21.30. ‘Cà di Spiriti’: tour teatrale per le vie del borgo, in notturna (più info)

VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



19.15. ‘Delirious show’: spettacolo di cabaret circense selvaggio con alcuni degli artisti più affascinanti, sbalorditivi e oltraggiosi che siano mai scesi a Monaco. Spianata del Grimaldi Forum Monaco, tutti i giorni fino al 4 settembre escluso il 29 agosto (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 28 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.45-22.30. Scambi 2022: ultimo giorno del Festival dei laboratori paneuretici sul tema dello ‘Squilibrio’ che caratterizza 20 laboratori e innumerevoli attività durante le giornate. Centro storico (il programma a questo link)

9.00. ‘Voleé Cup’: ultimo giorno del Torneo Tennistico Giovanile under 10 12 14 16 maschile e femminile, evento sportivo inserito nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT. Sporting Club. Strada Solaro 111 (più info)

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio (tutte le domeniche di agosto). Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-24.00. Per l’ultimo evento della stagione estiva ‘Regular Star Dj’, aperitivo vista mare con esibizione del dj Joe T Vannelli con la sua house music in collaborazione con Andrea Cappiello e Pedro. Decò Beach

17.00-20.00. Ultimo giorno della mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico (più info)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Ultimo giorno della mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

23.30. ‘That’s Amore’: lunga serata tra musica e gusto dedicata ad un pubblico selezionato e più adulto che ha inizio con un maestoso apericena a buffet. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 39 84 066 (più info)

IMPERIA



11.00 & 17.00. ‘FAI un giro in vigna’: evento cultural-enologico-conviviale presso l'Azienda Agricola Saglietto di Imperia (Via Angelo Carli 21 in Frazione Poggi) nell'ambito di un'iniziativa regionale dei Gruppi Giovani del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Partenza primo gruppo h 11.00 , partenza secondo gruppo h 17.00 (prenotazione obbligatoria sul sito)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

8.00. Festa delia Montagna a cura del CAI sezione di Ventirniglia al Rifugio Gambino

9.00-19.00. Trofeo San Secondo: Gara di Bocce alla bocciofila Roverino

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

10.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Fiori Eventi sul Lungomare Varaldo, fino al 28 agosto

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

18.00. Festival itinerante di Letteratura, Musica e Arte al femminile a cura dell'Associazione Le Muse Creazione Donna: dibattito ‘Violenza di genere cosa è stato fatto e cosa resta da fare’ + presentazione libri: ‘I Romanov - Storia di una dinastia fra luci e ombre di Raffaella Ranise (19.00); ‘Un lungo ritorno di Loriana Lucciarini (19.15); ‘La carta del burro’ di Paola Maccario (19.30); ‘Scarpe rosse tacco 12’ di Rosaria Carfagno (19.45) + Concerto delle ‘Lilith’ con Sabina Napoleone e Cristina Nico (20.30). Forte dell'Annunziata

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

10.30-18.45. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno della 9ª edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma a questo link)

18.00-22.00. Ultimo giorno del Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, info +39 333 8558355 (più info)

20.45. ‘Sumer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



TAGGIA

18.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: Santa Messa + processione accompagnata dalla banda musicale ‘Pasquale Anfossi’ con corteo in costumi tradizionali e benedizione degli animali. Levà, parcheggio Lentisco a Taggia

RIVA LIGURE

11.00-24.00. Food Street con Chef on the road & Musica Live. Piazza Ughetto (ultimo giorno)

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.00. ‘Mi a son che ti sai che mi a son’: commedia dialettale della Compagnia ‘Riemughe Surve’. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

17.00. ‘Il Cammino di Santiago per tutti’. Ritrovo presso la chiesetta sconsacrata di Villa Scarsella. Alle ore 17.55 arrivo alla Chiesa di San Giacomo in frazione Diano Calderina. A seguire S. Messa

17.00-23.00. Ultimo giorno della mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco

21.30. Per ‘Folk in Diano 2022’ (5° Festival di Cultura Popolare), ‘La sera dei miracoli’: recital concerto su Lucio Dalla 10 anni dopo con Antonio Carli, Diego Genta, Corrado Greco, Giuseppe Piccardo, Fabrizio Barbera. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



21.00. Cartoon Theater all’Anfiteatro

ENTROTERRA

BAJARDO

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

10.00-17.30. Mostra ‘L’erbario di Marco Damele’ presso il Castello adiacente la Piazza Vecchia + firmacopie del libro di Damele e visita guidata interattiva all'esposizione di erbari, fino al 28 agosto, ingresso libero (h 10/12.30 -14.30/17.30)



11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

18.00. Melodie arcane al crepuscolo: concerto di Elena Mazzullo con Musica celtica e folk Irlandese. Chiesa San Rocco

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CERIANA

21.00. Festa degli Alpini: ‘Ina seiranà sciû u parcu’. Piazza Marconi

CIPRESSA



19.00. ‘Birre vive sotto la Torre’: Sagra enogastronomica e musica. Torre Gallinara

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.00-19.00. Mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera, fino al 31 agosto (tutti i giorni h 10/12-16/19)

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228



ISOLABONA



16.00. Festa della Fontana: santa messa + intrattenimento + rinfresco

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

21.00. Per i ‘Concerti sul Lago’, concerto di tromba e organo con Francesco Gibellini (tromba), Stefano Pellini (organo). Parrocchiale dei SS Stefano e Antonino, ingresso libero

MENDATICA

15.00. ‘Territori condivisi’ (esperienza pittorica collettiva dove turisti e artisti locali realizzano un grande Mandala dipinto): ‘Gaia’: performance coreografica di Dalia Lottero (anelli da dipingere aperti al pubblico) + alle 16.45, Performances Artistiche con musica di accompagnamento + alle 18.30, Chiusura del Mandala. Pista di pattinaggio al bosco delle Canalette

PIEVE DI TECO

9.30-22.30. Expo Valle Arroscia 2022: ultimo giorno di tre con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Ospite della manifestazione Paolo Massobrio, giornalista e grande esperto di enogastronomia. Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

11.00. Autoprodurre il vero sapone naturale a cura di Lorena Verbena (più info)



18.00. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



19.15. ‘Delirious show’: spettacolo di cabaret circense selvaggio con alcuni degli artisti più affascinanti, sbalorditivi e oltraggiosi che siano mai scesi a Monaco. Spianata del Grimaldi Forum Monaco, tutti i giorni fino al 4 settembre escluso il 29 agosto (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







