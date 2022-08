Pallavolo: la sanremese Vanessa Faieta a Reggio Emilia per il campionato nazionale di B2

La sanremese Vanessa Faieta si è ufficialmente trasferita da Cuneo a Reggio Emilia dove disputerà con la prima squadra del Centro Volley Reggiano il campionato nazionale di B2.



"È stata accolta in maniera esemplare dal Direttore sportivo, dal Presidente, dagli Allenatori - si spiega nella nota -, e non per ultimo dallo sponsor della squadra, tutte persone provenienti dal mondo dello sport molto competenti che rispecchiano in pieno il senso sportivo e l'ospitalità che distingue questa magnifica regione. Dopo essersi sistemata nell'appartamento dotato di ogni confort (lettino con massaggio shiatsu incluso per le atlete) è stata accompagnata al Palarivalta (il palazzetto dove giocherà con la prima squadra) dove oggi inizierà la preparazione atletica per poi andare in ritiro con la squadra la prossima settimana per conoscere meglio le altre componenti del gruppo. Sarà messo a disposizione della squadra uno spara palloni professionale per migliorare i fondamentali sia in difesa che in attacco per cui ci sono tutti i presupposti per far bene.



Vanessa è tesserata con la scuola di pallavolo Mazzuchelli di Sanremo ed ha disputato le giovanili oltre che con la stessa Mazzuchelli / Arma, nella RVS, nella NLP in serie C; l'anno scorso dopo un provino ha fatto il salto di qualità nelle giovanili e in B2 a Cuneo vincendo il campionato provinciale under 18 ed il torneo internazionale Moma winter Cup a Modena nel famoso Palapanini sotto la guida dell'allenatore ed ex campione della Nazionale Liano Petrelli e Luca Peron. Questa estate per Vanessa è stata movimentata, dopo le richieste da parte di società importanti in Abruzzo, Lombardia e Piemonte ha scelto il progetto ambizioso di Reggio Emilia ed allo stesso stesso tempo la possibilità di fare un percorso di crescita con una squadra con un' ossatura spessa formata da giocatrici esperte ed altre giovani di talento".