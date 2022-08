Lunedì prossimo, 'open day' al Ventimiglia Calcio riservato ai pulcini classi 2012-13 e 14

Al Ventimiglia Calcio la stagione sportiva 2022-23 dei più giovani comincia lunedì 29 agosto con un 'open day' riservato ai pulcini classi 2012-13 e 14. Una buona occasione per debuttare - gratuitamente - in uno sport formativo e che insegna a stare con i compagni. L'appuntamento è per le 17.30 al campo sportivo Morel di via Freccero. Per ulteriori informazioni si può telefonare a questi numeri: 328.6528666 (Mario) e 320.0238621 (Rocco).