Taggia: una settimana di festeggiamenti per Sant'Isidoro a Levà, il programma fino a domenica

Settimana di festeggiamenti nel quartiere di Levà a Taggia. Nel parcheggio Lentisco come ogni anno la comunità festeggerà Sant'Isidoro , protettore degli agricoltori.

Il primo appuntamento stasera con l'esibizione della UnoBand a partire dalle ore 21 e con la partecipazione straordinaria di Diletta Genovese e Rita Longordo. "Domani, giovedì 25 agosto, si prosegue con la rappresentazione della compagnia teatrale Riemughe Surve di Montalto con "Mi a son che ti sai che mi a son". - ricordano dal comitato organizzatore - Venerdì sarà la volta del complesso Mariella Group che allieterà i presenti con balli e canti e si potrà assistere all'esibizione della scuola di ballo dei maestri Andrea e Mirella Schiavone. Sabato serata all'insegna della musica latino americana con il Dj Chino e con una specialità culinaria Peruviana: la "Parillada Peruana". Inoltre la principale novità di quest'anno sarà il servizio di ristorazione che per la prima volta sarà attivo tutte le sere dalle ore 19 ".

Come da tradizione, i festeggiamenti si concluderanno domenica con la Santa messa e la processione in costume in onore di Sant'Isidoro. La partenza è prevista alle 18 dal parcheggio Lentisco.