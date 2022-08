Arma di Taggia: il Maurosky Live porta in spiaggia la scena musicale del Ponente (fotogallery e interviste)

Le immagini della serata (fotogallery by Giulia Russello)

Una prima edizione da ricordare per la versione ‘da spiaggia’ del Maurosky Live. Alle Sabbie d’Oro di Arma di Taggia sono saliti sul palco (e sulla sabbia) i rappresentanti della scena musicale ponentina in tutte le sue sfaccettature, dal cantautorato al punk, dal rap al pop.

L’ormai celeberrimo divano giallo si è trasferito in riva al mare per accogliere le parole e le emozioni degli artisti che poi dal palco hanno trasmesso tutta la voglia e la gioia di tornare a esibirsi davanti al pubblico. Il tutto a due passi dal mare, tra il mercatino e il bar, in una serata d’estate nel ricordo di Mauro Martini, fondatore dello studio Monkey Beat e anima del Maurosky.

Sul palco sono saliti: Ghiro, Quel duo lì, Asganaway, Dietro l’angolo, Electroposh, Quattro di bastoni, The Steve Foglia Society, Esma, Monia, Tanakh new folk band e Filodiretto. Dj set firmato da Wir Ium.

La prima edizione del Maurosky Live segna un nuovo inizio per un evento che è appena nato e ha già ampi margini per crescere e lasciare il segno nel mondo live del Ponente.

Riprese e regia by Skull Joke Production