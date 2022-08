Sanremese, il patron Masu "La promozione non deve sfuggirci". Presentata la squadra 2022/23: foto e video della serata

Domenica comincerà ufficialmente la stagione 2022/23 della Sanremese, ospite del Bra in Coppa Italia. E allora, ieri sera al 'Pico de Gallo', noto locale della città dei Fiori, è stato tempo di presentazioni a pubblico e stampa per tutta la squadra. Svelando inoltre la divisa che i matuziani indosseranno in stagione.

Dodici i volti nuovi rispetto alla passata e Gabriele Giannini che ha preso i gradi da head coach in panchina, al posto di Andreoletti. Qualche gustoso assaggio biancoazzurro si è già visto nelle prime amichevole estive, con bomber Camilli grande protagonista, che hanno avuto apice con lo 0-1 in casa della Juventus Under 23. Così come convincente è stato il 3-0 sul Pinerolo, futura avversaria nel girone A.

Dal palcoscenico, il patron Alessandro Masu ha mandato un messaggio chiaro:" Quest'anno la squadra è più forte e l'obiettivo non deve sfuggirci ". Non si nasconde il presidente: la sua Sanremese punta alla promozione. Con una crasi giocosa, il titolo è facile: è sempre più 'SanreMasu'. E' intervenuto anche il primo cittadino Alberto Biancheri ricordando la sua giovinezza da portiere dell'Ospedaletti.

Riviviamo la serata nelle immagini di Tonino Bonomo: