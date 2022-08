Taggia: pubblicata manifestazione d’interesse per l’installazione di tre casette dell’acqua

Il Comune di Taggia, al fine di contribuire al risparmio economico delle famiglie e alla riduzione dell’inquinamento derivante dall’utilizzo delle bottiglie di plastica, ha pubblicato all’Albo la manifestazione d’interesse per l'installazione di tre 'casette dell’acqua', distributori automatici di acqua refrigerata, liscia e gassata.

I distributori saranno posizionati a Taggia, Levà e Arma, rispettivamente in via Lungo Argentina, via San Francesco e via Magellano.

L'installazione e la gestione completa saranno a carico di un unico operatore e l’acqua, prelevata dall’acquedotto, sarà venduta al prezzo non superiore di € 0,15 per ogni litro.

La concessione prevista è di 5 anni, prorogabili per pari periodo. A fronte dei costi sostenuti, il futuro concessionario introiterà direttamente gli incassi derivanti dalla gestione del servizio stesso.

Attraverso l’avviso in questione, non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. L’indagine avviata dall’Ufficio Patrimonio è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la concessione.

Le manifestazioni d'interesse, dovranno essere formulate secondo il fac-simile 'Allegato A' scaricabile dall’Albo Pretorio al seguente link:

• https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/tgg013/AlboPretorio/2022/2022-002007-1.PDF

Al precedente link è anche scaricabile e visionabile la manifesta d’interesse stessa; la planimetria è scaricabile qui:

• https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/tgg013/AlboPretorio/2022/2022-002007-2.PDF

Le manifestazioni d’interesse dovranno inoltre essere sottoscritte digitalmente da un legale rappresentante/procuratore dell’impresa o con firma autografa corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore ed essere inviate al Comune di Taggia tramite Pec (comune.taggia.im@certificamail.it), o alternativamente consegnate al protocollo generale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2022.

La pratica è stata seguita dall’assessore al Patrimonio, Manuel Fichera, che dichiara: “A seguito di un confronto con il sindaco e con tutti i colleghi di amministrazione, che hanno condiviso l'iter iniziato già in precedenza da Maurizio Negroni, sulla scorta delle numerose richieste dei cittadini di Taggia di ripristinare quello che riteniamo un servizio importante e una buona pratica ambientale, si è deciso di dare un indirizzo di Giunta per pubblicare questa manifestazione d’interesse cercando di pubblicizzarla al meglio per avere la maggior partecipazione possibile”.