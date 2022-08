Piana 'for Rome', il vicepresidente della Regione: “Mi sto già informando su treni e aerei, scherzi a parte...” (video)

Il vicepresidente della Regione Alessandro Piana ospite del ‘Caffè Forte’ di oggi pomeriggio nella nostra redazione di via Schiva a Imperia parla della sua recente candidatura come capolista per un posto al Senato ne collegio Liguria per la Lega e della campagna elettorale che per la prima volta per le Politiche si svolge d’estate.

Piana che tra le deleghe in giunta regionale ha quella della caccia e della pesca, oltre a molte altre legate al territorio, affronta il problema dei cinghiali molto sentito nel capoluogo e spiega la procedura prevista dalla Regione per la loro cattura e abbattimento.