Arma di Taggia: oggi alle Sabbie d'Oro la versione ‘da spiaggia’ del Maurosky Live con concerti e interviste sul mitico divano giallo

Per l’estate il Maurosky Live, format web dedicato all’indimenticato Mauro Martini, si trasferisce in spiaggia.



Questo pomeriggio dalle 17 alle Sabbie d’Oro di Arma di Taggia (dietro ai campi da tennis) andrà in scena l’appuntamento organizzato da Monkey Beat per portare una giornata di musica live in spiaggia, a due passi dal mare. Un’edizione del Maurosky del tutto inedita, dal vivo e un un palco allestito per l’occasione con l’inconfondibile divano giallo trasferito in spiaggia per l’occasione.

Sul palco saliranno: Esma, Quattro di Bastoni, Monia, Tanakh new folk band, Asganaway, The Steve Foglia Society, Dj Kiw Ium, Dirty Sanchez, Electroposh, Ghiro, Filodiretto, Dietro l’angolo, Quel duo lì.

Sabbie d'Oro offrirà il servizio bar e saranno presenti mercatini artigianali a cura dell'Associazione Akvo. A intervistare gli artisti che si esibiranno sul palco sarà Pietro Zampedroni in collaborazione con SanremoNews. Video, riprese e registrazioni a cura di Simone Sarchi e Simone Caridi.

Ingresso libero.

Per informazioni: 349 8572305 Tomas