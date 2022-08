Covid, 144 nuovi positivi nell'imperiese: morte due donne al 'Borea' di Sanremo

Sono 144 i nuovi positivi al covid rilevati in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore per un totale di 1476 casi. In Liguria sono 1.055 i nuovi casi (11.474 in totale).

Sale lievemente il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: 39, di cui 2 in terapia intensiva. Rispetto a ieri si registrano quindi un nuovo ingresso nel reparto di media intensità.

Le persone in quarantena, in tutta la regione, sono 7.285 (-460 rispetto a ieri).



Stando a quanto comunicato nel bollettino odierno diffuso da Alisa, tramite la Regione Liguria, ci sono quattro decessi. Si tratta di due donne, rispettivamente di 90 e 95 anni, che si trovavano ricoverate all'ospedale 'Borea' di Sanremo, e poi di un 91enne ricoverato all'ospedale di Sestri Levante e di un uomo di 97 anni a Villa Scassi nel genovese.

In allegato il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni