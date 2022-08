Raid a piedi Imperia-Limone Piemonte, terzo giorno di cammino. Bellotti: “Una meravigliosa alba sul Marguareis ”

Terzo giorno di cammino per la comitiva della Imperia - Limone. “Ieri - spiega Alessandro Bellotti uno degli organizzatori - il giorno più ‘panoramico’, 5-6 ore di camminata in cresta. Siamo partiti dai 2000 metri del Rifugio La Terza per arrivare al Rifugio Barbera, toccando il monte più alto della Liguria, il Saccarello, una giornata piacevolissima. Abbiamo fatto anche la premiazione per tutti i partecipanti. Per chi voleva sveglia presto per ammirare l'alba sul Marguareis. Dopo l’arrivo a Limone pranzo al Ristorante e ritorno in treno a Imperia. Abbiamo comunque una macchina di supporto che ci porta il pranzo a base di prodotti del territorio e una che ci ha riforniti d’acqua. È stata anche l’occasione per lezioni di flora, dove la macchia mediterranea sfuma nel paesaggio alpino e fauna e anche storia locale a cominciare dai luoghi in cui Felice Cascione ha cominciato la Resistenza, sulle colline di Imperia".

Il percorso si divideva principalmente in quattro tappe:

1° giorno : partenza da Imperia Oneglia, in piazza Rossini, davanti al negozio CMP Store, sosta per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito dallo staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena a cielo aperto. Pernottamento in tenda.