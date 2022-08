Pallapugno, Serie C2: la Prodeo si gioca i quarti di finale. Il Presidente Marvaldi:"Buoni risultati a livello sportivo e sociale" (VIDEO)

Prodeo ut Regio si gioca l'ingresso ai quarti di finale di Serie C2. Lo spareggio contro Peveragno è in programma questa sera alle ore 20:30 a Chiusavecchia, tana di Ranoisio e compagni.

Esaltante il cammino di biancorossoblu che, come un diesel, hanno ingranato alla distanza. Partenza a rilento, poi il primo successo alla quinta giornata: 2-9 in casa dell'Augusto Manzo. Da qui, altre sei vittorie che, proprio al fotofinish, hanno consegnato il quarto posto della stagione regolare. Risultato sorprendente e meritato, allo stesso tempo, per la quadretta capitanata da Giovanni Ranoisio, con Diego Odetto da spalla ed Ameglio, Garibaldi, Bracco, Arrigo e Marvaldi ad alternarsi come terzini.

Prodeo, nativa di San Lorenzo, è una delle poche polisportive rimaste nel Ponente ligure che continua a dare frutto in tutte le discipline. Comprese le freccette ed il il calcio a 5. " In questi anni abbiamo ottenuto buoni risultati anche a livello sportivo perchè noi ci siamo mossi, prima di tutto, a livello sociale" spiega il patron Emilio Marvaldi.

Dote rimasta nell'indole della squadra che gioca a Chiusavecchia:" Abbiamo riportato in vita uno sferisterio fermo da 50 anni. La nostra preparazione per il campionato è stata proprio quella di rimettere a nuovo l'impianto." Quadretta decisamente folkloristica quella del DT Arrigo con capitan Ranoisio e Diego Odetto a guidare i compagni nella battaglia agonistica.

La domanda che tutti gli appassionati della vallata si pongono è: dove potrà arrivare la Prodeo? Un passo alla volta. Il quarto posto è già stato un risultato sorprendente, così dichiarato con un pizzico di scaramanzia, ed il resto della stagione sarà da vivere giorno per giorno. A cominciare da questa sera.