Imperia calcio, Mister Lupo dopo il pirotecnico derby di Coppa:" Salvo soltanto il carattere ma il pari è giusto" (VIDEO)

Caldo. Derby estivo, partita di Coppa Italia ma pur sempre derby. Con questi ingredienti era quasi scontato ne uscisse un pirotecnico 3-3 tra l’Imperia di Mister Lupo e l’Albenga di Pietro Buttu, due ex delle panchine che sono tra i nomi pallonari più blasonati delle nostre zone .

Sono gli ingauni a mangiarsi le mani dopo aver fissato l’ 1-3 all’ ora di gioco ed aver messo in ghiaccio la vittoria fino a dieci minuti dalla fine. Sono gli imperiesi, invece, ad esultare per un pari insperato all’ 80’ , da doppio svantaggio, e spinto da due episodi (autorete clamorosa di De Benedetti ed espulsione di Scarrone) che capovolgono l’inerzia del match. Da rivivere nella cronaca cliccando qua.

“ Tanti nostri giocatori hanno avuto un rendimento al di sotto delle proprie medie, quest’oggi. Possono fare molto di più e ne sono consapevoli. Dal punto di vista della performance, è stata una prestazione negativa. Salvo il carattere.” ammette Mister Lupo. Ci si aspettava molto di più dalla sperimentale catena di destra formata da Campelli (terzino con la ‘10’ sulle spalle) e Cernaz, in ombra nell’ora disputata. L’ingresso di Ravoncoli ha dato maggiore stabilità al reparto arretrato. L’allenatore sottolinea come anche l’out mancino non abbia convinto: pesano sulla prestazione di Ordisci l’errore che porta allo 0-1 e la blanda marcatura sull’ 1-2, tagliato fuori da Dagnino.

L’Imperia ha sofferto l’agonismo dei ragazzini terribili ingauni: Thomas e Gabriel Graziani su tutti, davvero magistrali. Ma anche D’Arcangelo ha giocato un’onesta partita, subentrato a freddo all’infortunato Gargiulo che in estate era stato vicinissimo ad indossare la maglia neroazzurra. Di quei ragazzini terribili faceva parte anche Mounir Jebbar, ora all’Imperia, probabilmente la nota più lieta del pomeriggio: tanto dinamismo, ottimo tocco e anche un buon colpo di testa, grazie al quale aveva trovato l’ 1-1. “ Abbiamo perso tutti i duelli. Loro erano più tosti e hanno dato qualcosa di più agonisticamente” afferma Lupo che, squalificato, ha visto il match dalla tribuna.

Ai numeri l’allenatore salva il 3-3:” Abbiamo avuto le stesse occasioni e tutto sommato il pari è un risultato giusto.” Non sarà d’accordo Mister Buttu che, risentito, sorvolerà sulle scelte dell’arbitro: l’episodio incriminato è l’espulsione di Scarrone che ha incanalato poi il match verso il pari di Puddu.

Il prossimo avversario di Coppa Italia per entrambe si chiama Taggia. Giocherà prima l’Imperia: mercoledì in trasferta, con orario ancora da definire. Domenica prossima poi Albenga-Taggia chiuderà il girone A.