Elezioni politiche: Marco Scajola e Chiara Cerri, sono la quota della provincia di Imperia per "Noi moderati in Liguria"

Marco Scajola e Chiara Cerri rappresentano la quota della provincia di Imperia della lista 'Noi Moderati in Liguria' alle elezioni politiche del 25 settembre, come espressione di "Italia al centro". L'assessore regionale imperiese, così come emerso già nelle scorse ore, guiderà la lista plurinominale al Senato per la Liguria. La consigliere regionale e già consigliere comunale di Taggia invece farà parte della lista plurinominale alla Camera.

Questa la composizione integrale dei candidati:

Collegio Uninominale Genova Ponente 2 Camera

Ilaria Cavo – assessore Regione Liguria – Italia al Centro



Collegio Uninominale Genova Levante 3 Camera

Sandro Biasotti – senatore Italia al Centro



Lista plurinominale Camera Liguria

Andrea Costa – sottosegretario – Noi con l'Italia

Chiara Cerri – consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Alessandro Bozzano– consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Marta Brusoni – consigliere comunale Genova – Italia al Centro



Lista plurinominale Senato Liguria

Marco Scajola – assessore Regione Liguria – Italia al Centro

Manuela Gagliardi - deputato Italia al Centro

Umberto Calcagno - Udc

“Tutte persone di qualità, legate al territorio, che i liguri hanno già potuto conoscere e apprezzare per la loro opera di governo e di buona amministrazione – sottolinea il presidente Giovanni Toti -. Una squadra che offre agli elettori liguri una scelta sicura di affidabilità e conoscenza degli obiettivi per dare massima rappresentanza alla nostra regione”.