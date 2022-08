Elezioni politiche, i nomi della Lega: gli imperiesi Alessandro Piana e Flavio Di Muro per un posto a Senato e alla Camera (foto)

Conferenza stampa della Lega Liguria a Genova nella del partito in via Macaggi per ufficializzare i nomi dei candidati alle prossime politiche del 25 settembre. Ci sono gli imperiesi Alessandro Piana e Flavio Di Muro, in corsa per un posto in Senato e alla Camera.

Il parlamentare ventimigliese uscente e il vicepresidente della Regione sono stati collocati rispettivamente al terzo posto e al secondo posto dei rispettivi listini