Elezioni 2022, ecco gli otto candidati di Fratelli d'Italia in Liguria

Il coordinatore regionale Matteo Rosso ha presentato oggi in Corte d’Appello le liste elettorali che Giorgia Meloni ha indicato per la Liguria.

Questi sono i nomi degli otto candidati di Fratelli d’Italia in Liguria: per il collegio plurinominale alla Camera dei Deputati sono candidati in questo ordine Matteo Rosso, commissario regionale di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia, vicesindaco di La Spezia, Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello e coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Savona, Costanza Bianchini, di Sarzana, responsabile con delega al turismo balneare e concessioni demaniali del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia.

Al collegio plurinominale al Senato della Repubblica sono candidati invece in questo ordine Roberto Menia, deputato di Fratelli d’Italia, Simona Ferro, assessore regionale, Alberto Campanella, avvocato già capogruppo al Comune di Genova.

Sarà invece l’assessore di Regione Liguria Gianni Berrino candidato al collegio uninominale 1 (ponente) per il Senato della Repubblica.