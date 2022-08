"Taggia Naturun Trail" incontra "Sulle Orme di San Benedetto": il 26 e 27 agosto corsa, storia e spettacoli pirotecnici (Foto)

Turismo, sport e cultura accompagneranno Taggia nella due giorni d'eventi che fa incontrare la corsa Taggia Naturun Trail con lo spettacolo di Sulle Orme di San Benedetto.



Venerdì 26 agosto, l'appuntamento podistico che avevamo visto nel dettaglio nelle scorse settimane (LINK). Il giorno seguente, sabato 27 agosto invece il viaggio nel folklore e nella storia locale con le ambientazioni storiche e i suggestivi giochi pirotecnici che illumineranno il Ponte Romanico e Madonna del Canneto.

Questa mattina sono state presentate le principali iniziative organizzate da Associazione Fuochi Storici in collaborazione con il Comitato San Benedetto e Naturun Team Valle Argentina per quel che riguarda la corsa. Il tutto con l'aiuto da parte del Comune oggi rappresentato dall'assessore al turismo Barbara Dumarte e dai consiglieri comunali, Giancarlo Ceresola allo sport e Chiara Cerri alla cultura.

T.N.T. Taggia Naturun Trail (26 agosto) - 7 chilometri di tracciato che porteranno i partecipanti alla scoperta di Taggia e dei suoi punti storici di maggiore interesse. Un percorso ad anello con partenza da piazza Eroi Taggesi, pensato per accogliere tutti, soprattutto i turisti. "Alle 19 la partenza e poi il percorso che toccherà tutti i monumenti, ville e strade principali e storiche di Taggia. - dice con orgoglio Andrea Fagioli, della Naturun Team Valle Argentina - Ci sarà chi verrà per correre e vincere ma volevamo anche far conoscere il nostro centro storico, il secondo più importante dopo Genova e per questo la manifestazione è aperta anche ai non professionisti e in particolare ai turisti. E' un invito a conoscere il nostro borgo". Non a caso ci saranno premi un po' per tutti anche con una vena di ironia che strizza l'occhio ai 'furesti' in vacanza. Iscrizioni aperte fino al giorno della gara. In serata, musica live con i Senza Ali-B e spazio enogastronomico a cura della associazione Fuochi Storici in piazza Garibaldi.

SULLE ORME DI SAN BENEDETTO (sabato 27 agosto) - Dalle 15 scatterà la chiusura delle principali strade interne a Taggia e contestualmente verrà aperto anche il Mercato dedicato ai mezzi a due ruote. L'evento vero e proprio prenderà il via alle 18.30 con Assaporando Taggia che prevede musica con SoopyD Dee Jay e cibo tradizionale per le vie di Taggia. La festa entrerà nel vivo dalle 21.15 con lo spettacolo pirotecnico dal Ponte Romanico grazie all'associazione Fuochi Storici San Benedetto. Seguiranno alle 21.45 le ambientazioni sotto le stelle a cura del Comitato San Benedetto e dei Rioni. Chiusura alle 23.50 con le scintille dal campanile di Madonna del Canneto.

Soddisfatto il presidente del Comitato, Uberto Aschero che ha ricordato: "Proporremo queste ambientazioni con la collaborazione dei nostri amati rioni. Le persone saranno guidate in un percorso che di scena in scena le porterà fino allo spettacolo di Madonna del Canneto. Si partirà da Rione Ciazo in piazza Spagnoli, per proseguire al Rione Parasio in piazza Gastaldi, quindi Rione Orso in via Soleri, Rione Trinità in piazza Trinità, Rione San Dalmazzo al Colletto e Scalinata dei Cappuccini con gli Scacco Matto, una compagnia teatrale che si esibisce per beneficenza e porterà in scena 'Lupus in fabula'".

"Siamo davvero felici per questa organizzazione che vede le varie associazioni unite. C'è anche molta attesa come testimonia l'attenzione che si sta diffondendo sui nostri social. - sottolinea Roberto Camarda, segretario dell'associazione Fuochi Storici - Ci aspettiamo tra le 3 e le 4mila persone, almeno. C'è tanta voglia di festa e siamo sicuri che la gente non mancherà".