Da venerdì prossimo a Vallebona, ritorna il museo a cielo aperto con 'Vallebon’art-e'

Grazie al prezioso sodalizio artistico con l’Accademia Balbo di Bordighera, il Comune di Vallebona ripropone la Biennale Vallebon’art-e, un museo a cielo aperto.

10 giorni di arte al vento: dipinti, installazioni, sculture, video e performances ‘invadono‘ piacevolmente con tutta la loro energia il piccolo borgo di Vallebona, a pochi chilometri da Bordighera, creando un percorso suggestivo tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Una ‘cornice‘ unica e visitabile in qualsiasi momento: alla luce chiara del giorno, a quella più misteriosa dell’imbrunire e alla magia della notte. Aperta a tutti: all’occhio più attento ed esigente e al neofita pronto ad aprirsi ad un’esperienza sorprendente.

12 artisti a fuoco: Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini .

“Il nostro invito a coloro che scelgono di venire a VallebonA a visitarci – consiglia con entusiasmo il Sindaco Roberta Guglielmi - è di godere pienamente di ogni opera, di trarne tutta l’energia che sprigionano, di lasciarsi emozionare, di conservare per un po’ di tempo, negli occhi e nel cuore, quella sensazione di armonia che solo la bellezza sa regalare.

Desidero ringraziare l’Accademia Balbo e il suo Presidente Carol Invernici per la collaborazione, Patrizio Gamba per la solerzia e la concretezza, l’architetto Simona Alborno per la consulenza all’ immagine, l’Amministrazione Comunale che ha voluto il progetto ed il gruppo ‘Braccia Forti per l’arte’ di Vallebona”.

Vallebon’art-e continua il percorso dell’arte: dal mare all’entroterra, dopo il successo della manifestazione Agorà nel centro storico di Bordighera prolungare l’appuntamento con la bellezza diventa quasi una ‘necessità’: Vallebona vi invita alla vernice venerdì 26 agosto alle 7 di sera.