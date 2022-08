Ventimiglia: discarica di rifiuti edili vicino al cimitero di Mortola Superiore (Foto)

Gli incivili dei rifiuti non hanno rispetto nemmeno per i morti. Le foto che pubblichiamo mostrano chiaramente una discarica abusiva di scarti edili sulle colline di Mortola Superiore vicino al cimitero della zona.

Un cumulo di macerie con materiali di ogni genere ‘opera’ di qualche impresa o privato che proprio non ne vuole sapere di smaltire secondo le norme, evidente traccia di lavori fatti all’oscuro di tutti.

I residenti della zona sono comprensibilmente preoccupati e chiedono un intervento sia al Comune che alle forze dell’ordine; all’amministrazione si chiede un impegno per la pulizia, mentre si spera che le autorità competenti possano trovare tra i rifiuti tracce che portino ai responsabili in modo da far partire le multe.

La zona è evidentemente favorevole per chi vuole abbandonare materiali lontano da occhi indiscreti, quindi l’arma più efficace potrebbero essere le fototrappole che altri Comuni della zona hanno già adottato ottenendo ottimi risultati sia nel punire i responsabili che nel mettere in pratica opera di deterrenza.