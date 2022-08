Triora: anziano colto da infarto muore a Bregalla, intervento di Proteus ed elisoccorso

Un uomo è deceduto ieri a Bregalla di Triora. Si tratta di un 84enne che si trovava all'interno della sua abitazione in regione Meinardi. L'anziano è stato colto da un infarto e sono stati chiamati i soccorsi.

Grazie alla presenza a Triora di un equipaggio Proteus Valle Argentina, l'ambulanza della Croce Verde Arma Taggia che nei weekend stazione nell'entroterra, l'anziano è stato raggiunto in tempi rapidi. Questi mezzi sono dotati anche di una particolare apparecchiatura che permette di inviare direttamente il tracciato del paziente alla centrale operativa.



In un primo momento è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Grifo avrebbe dovuto portare in pochi minuti il paziente a Sanremo, abbattendo i tempi di una normale ambulanza. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, l'anziano non ce l'ha fatta ed è deceduto.