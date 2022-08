Sanremo: autista RT aggredito, Capitini (USB) "Azienda inerte, qualcuno dovrebbe dimettersi per dare spazio a chi ne ha voglia"

"Il nostro disappunto va ancora una volta sulla completa inerzia da parte di chi amministra questa azienda"



Con queste parole Alessandro Capitini, a nome del sindacato USB esprime solidarietà e vicinanza all'autista della Riviera Trasporti che ha subito una aggressione alcuni giorni fa a Sanremo. "Per l'ennesima volta dei balordi lo hanno messo in pericolo. - aggiunge - sono anni che il mezzo coinvolto nella vicenda aspetta che sia montata una parete divisoria che impedisca il contatto tra il personale e l'utenza. Un dispositivo che è presente in altri modelli gemelli e assente ancora una volta in altri. Magari per qualcuno non servirà ma averlo sarebbe molto utile, soprattutto in situazioni analoghe" - denuncia il sindacalista.