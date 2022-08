Covid, 21 nuovi positivi nell'imperiese: due i decessi in Liguria

Sono 21 i nuovi positivi al covid rilevati in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore per un totale di 1.508 casi. In Liguria sono 247 i nuovi casi (11.541 in totale).

Sale il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: 38, di cui 2 in terapia intensiva. Rispetto a ieri si registrano quindi sei nuovi ingressi nel reparto di media intensità.

Le persone in quarantena, in tutta la regione, sono 7.745 (-245 rispetto a ieri).



Rispetto a quanto comunicato nel bollettino odierno diffuso da Alisa, tramite la Regione Liguria, ci sono due decessi. Si tratta di una donna di 85 anni ricoverata al policlinico San Martino di Genova e di un uomo di 77 anni morto il 10 agosto scorso al Galliera.