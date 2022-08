Bordighera: serata di fuoco alle Due Strade, auto distrutta dalle fiamme

L'auto in fiamme alle Due Strade

Serata di fuoco a Bordighera. Alle due strade un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato intorno alle 22 per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme prima che queste potessero estendersi anche alle altre vetture posteggiate in zona.

Sul caso ora stanno indagando le forze dell'ordine.