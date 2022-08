Bordighera: residente si scaglia contro i clienti della Locanda Marinai, Pani “Non è il primo episodio, sono arrivate anche secchiate e calzini” (foto)

Serata di tensione ieri alla Locanda Marinai, nuovo locale nel pieno del centro storico di Bordighera. Al grido di “Mi avete rotto i c*******!” un residente si è scagliato contro i clienti del locale tra lo sbigottimento generale.

Pare che l’aggressione sia figlia del ‘disturbo’ arrecato da un ukulele (piccolo parente esotico del mandolino) suonato da uno dei presenti; l’episodio ha comprensibilmente turbato la clientela che ha visto l’uomo presentarsi con fare aggressivo tra i tavoli.



“Non è la prima volta che la nostra attività subisce tentativi di boicottaggio da parte di uno sparuto e recidivo manipolo di residenti capitanato dallo stesso personaggio che in più occasioni sono usciti dal balcone inveendo contro la nostra clientela o addirittura lanciando secchiate d’acqua e calzini - dichiara Diego Pani, titolare della Locanda Marinai - ciononostante continueremo a regalare ai nostri ospiti serate spensierate nel bellissimo borgo della perla del Ponente, tra l’altro valorizzato in questo weekend, dalla eccellente manifestazione artistica “Agorà”, che veramente ha saputo portare a Bordighera Alta una clientela di cultura ed eleganza”.