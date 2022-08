Taggia: dopo 3 mesi torna potabile l'acqua a Beuzi, sollievo per gli abitanti che avevano lamentato disagi

È stata revocata oggi l’ordinanza di non potabilità dell’acqua di Beuzi a Taggia. Da poco meno di tre mesi (27 maggio 2022 ndr) era in vigore il precedente provvedimento che aveva reso necessario il posizionamento di alcune cisterne d’acqua nella frazione tabiese.



Una condizione che stava creando preoccupazione e malcontento tra gli abitanti di Beuzi. Sebbene il servizio idrico fosse attivo, l'acqua che usciva dai rubinetti non poteva essere usata per fini alimentari, nemmeno previa bollitura. Un disagio per residenti e vacanzieri, coinvolti loro malgrado dall'emergenza idrica. Oltre al fatto che le cisterne di Taggia venivano usate più del previsto visto che qui si rifornivano anche gli abitanti della vicina zona collinare di Sanremo che in queste settimane sono rimasti spesso senza acqua.



In queste ore il sindaco Mario Conio ha firmato la revoca della precedente ordinanza. "La revoca è stata decisa a seguito della comunicazione di Asl 1 Imperiese, pervenuta in data lunedì 22 agosto, che ribadisce gli esiti positivi delle analisi batteriologiche effettuate in autocontrollo da Rivieracqua, gestore dell’acquedotto di Beuzi" - fanno sapere in una nota dal Comune.