Cultura senza barriere architettoniche per Riva Ligure: il Comune guarda al P.E.B.A e punta al PNRR con progetto da 961mila euro

961mila euro, ecco quanto ha preventivato il Comune di Riva Ligure per un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, legato alla cultura. L'idea è di creare un percorso che unisca principalmente l'area degli scavi archeologici di Capo Don con lo Spazio Espositivo Multimediale (S.E.M.) al piano terra del municipio, confluendo nella nascita della biblioteca interattiva multimediale (B.I.M.) dedicata a Francesco Pastonchi in piazza Matteotti, da cui si librerà un ascensore panoramico.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere la strada giusta per vedere attuato tutto questo. Attraverso la linea per la 'Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura', finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU. Una bella opportunità se si considera che il finanziamento se ottenuto, sarà al 100% rendendo di fatto l'intero progetto concretamente realizzabile. Un progetto che deve passare necessariamente dal P.E.B.A.

IL P.E.B.A. - Il Comune sta facendo passi avanti per quel che riguarda l'accessibilità dei luoghi pubblici, grazie al completamento del suo 'P.E.B.A.', Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Si tratta di uno strumento che individua le criticità legate all'accesso nei luoghi pubblici, definendo la strategia di intervento e tempi certi. Ad oggi il piano identifica ben 5 percorsi tematici per cui sarà necessario garantire l'accessibilità. Riva Ligure, alla stregua di Genova, punta ad essere uno dei primi comuni liguri a dotarsi di questo Piano che sarà consultabile in tempo reale dal cittadino ma soprattutto definirà le linee guida da rispettare per i progettisti. Il documento finale dovrà essere completato entro maggio 2023 ma sarà accompagnato da un iter di condivisione con le associazioni del territorio e con la cittadinanza.



"Si tratta di uno strumento progettuale il cui obiettivo primario è il superamento degli ostacoli che discriminano e rendono molto difficile la mobilità delle persone non solo con disabilità ma anche degli anziani, dei genitori con i passeggini e di chiunque altro abbia problemi di deambulazione, temporanea o permanente che sia. - spiega il sindaco Giorgio Giuffra - Il nostro obiettivo è fornire strumenti di base per favorire il superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali ed assicurare a tutte le persone il diritto di accesso e partecipazione alla vita culturale della propria comunità".