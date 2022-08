Bordighera: bilancio positivo per il campus Note d’aMare, "In quattro giorni una decina di brani originali per banda"

A Bordighera si è concluso il campus Note d’aMare 2022. Edizione che ha visto il Maestro Maurizio Managò alla guida del gruppo bandistico della città delle palme. Una cinquantina di musicisti di varie età, provenienti non solo da Bordighera, ma anche da altre province (Brescia, Torino, Genova) e da altre realtà musicali extrabandistiche si sono incontrati presso il Palazzo del Parco.



"In quattro giorni di lavoro il M° Managò ha preparato una decina di brani originali per banda regalando al numeroso pubblico intervenuto per il concerto finale, sabato 20 agosto presso i giardini Löwe, una serata ricca di emozioni e di buona musica. Il Maestro Managò, direttore di varie bande calabresi fra cui la Concert Band di Melicucco e l’orchestra di fiati giovanile di Laureana di Borrello, ha ottenuto il Primo Posto o Primo Posto Assoluto in ben 47 Concorsi Nazionali ed Internazionali nei quali ha partecipato, diventando un vero protagonista del cambiamento e del successo delle bande musicali in Calabria" - sottolineano gli organizzatori.

"Domenica mattina 21 agosto, il M° Managò ha illustrato il suo impegno contro le mafie attraverso il suo progetto musicale riconosciuto e apprezzato, fra gli altri, anche dal M° Riccardo Muti. L’evento è stato organizzato presso la splendida cornice dei giardini del Museo Bicknell, con la collaborazione del coordinamento provinciale di Libera Imperia, rappresentato dalla prof.ssa Maura Orengo. La presenza della Dott.ssa Mara Ferrero, nuova Dirigente Scolastica del nascente Liceo Musicale Cassini di Sanremo ha sottolineato l’importanza della creazione di reti fra gli enti del territorio e il mondo della scuola al fine di offrire opportunità ai giovani musicisti. Un sincero pensiero è stato tributato al Prof. Claudio Valleggi tragicamente scomparso pochi mesi fa" - concludono.