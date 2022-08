Arma di Taggia in Fiera: soddisfazione per CNA "Coniugata giornata d'affari con l'artigianato del territorio"

Grande successo di pubblico – locale, tantissimi turisti e molti francesi - per “Arma di Taggia in Fiera – Un mare di affari 2022” che si è svolta ieri nelle vie del centro chiuse al traffico per l’occasione. Importante la partecipazione e la collaborazione dei negozi, dei bar, dei commercianti ambulanti, degli Artigiani di CNA Imperia e del Consorzio della Valle Argentina che hanno caratterizzato, con le loro produzioni e creazioni artigianali ed artistiche, la manifestazione.

"Nel corso della giornata il Maestro gelatiere Alessandro Racca, orgoglio della CNA Imperia, di ritorno dai suoi numerosi impegni professionali che lo portano in giro per il mondo, ha voluto far gustare una sua speciale realizzazione della granita siciliana alla mandorla con topping al miele, crumble di frolla sbriciolata all’olio evo e il tocco rigoroso di territorio con i fiori di lavanda, stupendo come sempre il pubblico. - sottolineano da CNA - Proprio la lavanda, con la presenza dello stand della “Associazione Lavanda Riviera dei Fiori”, rappresentata per l’occasione da Cesare Bollani, è stata sicuramente una protagonista della giornata: apprezzata da tutti nelle realizzazioni artigianali gastronomiche ed in quelle cosmetiche tradizionali, sta diventando sempre più un prodotto che contraddistingue il nostro territorio della Riviera e del suo entroterra".

Proprio nello spirito di CNA Imperia di sostegno e rilancio dei nostri migliori prodotti agroalimentari e per poter dare visibilità ad un altro importante presidio del nostro territorio, è stato invitato il Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico che si impegna a far conoscere un’altra ricchezza ed eccellenza del nostro entroterra. Molti gli artigiani CNA presenti, di cui alcuni insigniti del marchio Artigiani di Liguria:

Ferrarese David, liuteria

Bretschneider Violetta, Fashion Designer con le sue creazioni

Amalberti Antonella, bigiotteria

San Pietro Lab, prodotti artigianali cosmetici alla lavanda Riviera dei fiori e timo del territorio

Olefaciò, olii essenziali alla lavanda Riviera dei Fiori

Biscotti Gibelli, dolci specialità della tradizione ligure, seguendo antiche ricette di famiglia

Cino Canestrelli, canestrelli di Taggia e prodotti da forno

Azienda Agr. Zunino Antonio, moscatello di Taggia

Azienda Agr. La Zagara, aglio di Vessalico

Sandro Canestrelli, canestrelli di Taggia, biscotti al finocchio e granatini

Zerbini Maurizio, prodotti bio e aromatiche

La Teglia di Levà, gastronomia e catering con ricette tipiche

Birrificio della Granda, birre artigianali

Le Delizie di Paganini, caramelle artigianali, ginevrine, lavorazioni del cioccolato con utilizzo di prodotti particolari del territorio

Dolce & Salato di Vaiani, biscotti gluten free

La giornata, oltre al risvolto commerciale, ha avuto molti momenti di distrazione e divertimento, creando un vero e proprio clima di festa: molta musica trasmessa in filodiffusione per tutto il centro cittadino e l’esibizione della tradizionale Banda ”Canta e Sciuscia” che come sempre riscuote tanto successo in particolare tra i numerosi turisti stranieri. Tanta musica anche per i piccoli con la Baby Dance e spettacolo con gli artisti di strada e i Trampolieri itineranti - aggiungono - E poi ancora, appuntamento della serata con la sfilata di moda, con le collezioni proposte da alcune delle meravigliose boutique di abbigliamento di Arma di Taggia: Titty Home, Controvento, NoArt e Monica Dani Fashion, che hanno fatto sfilare i propri modelli e presentato in anteprima abiti ed accessori moda".

Soddisfazione da parte della CNA, dice il Segretario provinciale Luciano Vazzano: “Siamo riusciti a coniugare una giornata di affari per i commercianti di Arma di Taggia, promuovendo nel tempo stesso i prodotti e le creazioni artistiche di eccellenza degli artigiani, patrimonio da tutelare del nostro territorio. Un ringraziamento all’Ail, Associazione Italiana contro la Leucemia, ha presenziato con uno banchetto di informazione e comunicazione della propria attività per la lotta a fianco del malato e nell’impegno nella ricerca".

Continua Vazzano: "Un apprezzamento doveroso va al Comune di Taggia per aver concesso la possibilità di realizzare questa manifestazione ed aver offerto una preziosa collaborazione; l’appuntamento è per l’anno prossimo per una giornata ancora più ricca".