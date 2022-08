Sanremo, sostituzione delle ringhiere in strada Tre Ponti, il nostro lettore Cesare: "Fatto un bel passo in avanti"

Il nostro lettore Cesare, residente ai Tre Ponti a Sanremo replica in merito a quanto pubblicato dal nostro giornale ossia la sostituzione delle ringhiere a cui però non sono stati cambiati i montanti.

"Erano marce dal 2008, evidenzia, e sono state pitturate almeno 6 volte negli anni passati dagli operai del comune, sperperando denaro pubblico perché non è servito a niente, però non vedeva niente nessuno. Ora che si è fatto quello che si doveva già fare in passato come al solito non va bene, però almeno abbiamo fatto un bel passo avanti. Io non me la prenderei con i collaboratori, che come al solito insieme ai cittadini si sentono dire (non ci sono soldi) e devono fare salti mortali e preventivi a destra e sinistra per poter fare qualcosa e magari poi vengono anche criticati. Io penso che Sanremo non abbia bisogno di opere grandi che sono già in costruzione e in fase di progettazione ma abbia bisogno di fare i lavori essenziali da poter accontentare la gente e soprattutto di farli bene. Siamo in campagna elettorale ed è partito il tritacarne 'chi c'è c'è', ma la colpa è della politica che ci mette uno contro gli altri. C'è bisogno di unità in questo paese per cercare di lavorare tutti meglio con serenità".