Riparte con tante novità la stagione del Tsukuri judo Ventimiglia

“Quest’anno - spiega il maestro Cristian Di Franco - abbiamo optato per allargare il nostro bagaglio tecnico e soprattutto per fornire ai nostri associati dei corsi mirati in base alle esigenze, dai pre agonisti ai master agli amatori ai corsi incentrati sulla difesa personale particolarmente attenta all’universo femminile”.



Alla direzione tecnica, oltre al maestro Di Franco, ci sarà il maestro Fernand Capizzi, ex allenatore della nazionale francese. I due gestiranno i corsi di tutte le classi con l’aiuto dei tecnici Simone Catassi, Mauro Morsia, Riccardo Biamonti, Sandro Riotto e Fabrizio Mojoli. “Oltre a questo, la nostra società si è dotata di materassi specifici per le proiezioni che serviranno soprattutto per i giovanissimi i quali impareranno a cadere senza nessun rischio idem per i più grandi l’utilizzo di esso aumenterà la precisione e la velocità di esecuzione - prosegue Di Franco - saremo anche impegnati con corsi anti bullismo in alcuni istituti del comprensorio e con incontri di allenamento collettivo con altri club francesi e svizzeri. Un ricco programma ci attende con la solita voglia e energia che ci contraddistingue”.

Di Franco, che riveste anche l’incarico di vice coordinatore nazionale dello CSEN, si dichiara infine molto soddisfatto del programma: “Soprattutto dei moltissimi eventi che ci accompagneranno nella nuova stagione, con lo CSEN abbiamo fatto un programma dove nessuna categoria sarà esclusa dei preagonisti ai master avremo di che battagliare e soprattutto divertirci. Vi aspettiamo il 5 settembre presso la nostra sede 'The forge of souls' in via Peglia 6 a Ventimiglia”.