Coppa Italia, derby pirotecnico tra Imperia e Albenga: al 'Ciccione' finisce 3-3

IMPERIA - ALBENGA 3-3 (24' Jebbar, 80' aut. De Benedetti, 88' Puddu - 5' T. Graziani, 31' Dagnino, 60' Beluffi)

45' + 5 FINISCE QUA UN DERBY SPETTACOLARE: AL 'CICCIONE' E' 3-3! Domina l'Albenga per 80 minuti poi due episodi (autogol ed espulsione di Scarrone) rimettono in carreggiata l'Imperia che acciuffa il pari con l'ex Puddu

45' + 4 ammonito Mister Buttu per proteste

45' cinque minuti di recupero

43' PAREGGIO DELL'IMPERIA! Altra pennellata di Sancinito che pesca Puddu a pochi passi dalla porta. L'ex difensore spinge in rete e altro gol dell'ex!

40' fuori Thomas Graziani, tra i migliori, dentro Favara

39' ESPULSO SCARRONE! Il difensore sgomita con Polisena in ripartenza. Doccia anticipata per il centrale

37' cambio nell'Albenga: in De Boni, out Beluffi

36' dentro Fatnassi per Ordisci

35' INCREDIBILE AL 'CICCIONE! DE BENEDETTI RIAPRE LA PARTITA CON UN AUTOGOL! Imbucata centrale e, con un colpo di testa, il difensore beffa Mitu in uscita. E' 2-3!

34' ancora Beluffi di testa. Parata plastica di Bova che blocca a terra

32' fallo di frustrazione di Minasso su Graziani: giallo per l'imperiese

31' bella manovra ingauna sulla destra: Guida anticipa Carballo in centro all'area

24' doppio cambio: nell'Imperia dentro Minasso per Campelli e nell' Albenga fuori Sogno e va in campo Carballo

23' ALTRA OCCASIONISSIMA NEROAZZURRA! Dal seguente corner, Mitu salva su Polisena poi dal flipper ne esce un fallo di mano neroazzurro

22' MIRACOLO DI MITU! Ordisci scende sulla sinistra (ripresa decisamente migliore del primo tempo per il terzio) e mette sul secondo palo dove arriva Taddei che con un missile impegna severamente il portiere. L'ingauno ci mette la punta delle dita e toglie la palla dall'incrocio

16' Imperia corre ai ripari togliendo Cernaz e inserendo Ravoncoli che scala in difesa. Campelli sale nei tre d'attacco

15' L'ALBENGA CALA IL TRIS! Grande imbucata di Gabriel Graziani che trova Beluffi. L'ala sovrasta Campelli e in diagonale trova il 3-1

"DERBY? C.ITALIA? SOLO COSE SERIE... D" con questo striscione la Gradinata Nord chiede lumi sull'eventuale ripescaggio del quale si è più saputo nulla dalla società imperiese. Poco sopra anche una accoglienza ironica per Lupo "BENTORNATO MR.WOLF...TORTA DI RISO FINITA?"

10' gran discesa di D'Arcangelo che se ne va a Campelli. Il passaggio rasoterra viene intercettato da Guida, con qualche rischio

9' Grandoni prova l'eurogol dell'ex. Da punizione sull' out destro va diretto in porta ma il pallone sfiora soltanto l'incrocio

3' Bella manovra sulla sinistra che termina con il tiro alto di Ordisci. Propositivo, nella situazione, il terzino

19:07 SI RIPRENDE AL 'CICCIONE'. Via al secondo tempo con l'ingresso in Gradinata Nord dei tifosi neroazzurri

Si è visto pochissimo Antonio Polisena, centravanti dell'Imperia, che comunque non ha mai ricevuto assistenza dai compagni. Funziona male l'asse di destra tra Campelli e Cernaz.

Nell'Albenga molto bene i due Graziani così come il muro difensivo. D'Arcangelo non ha fatto rimpiangere l'infortunato Gargiulo.

45' + 1 INTERVALLO! Alla fine del primo tempo, Albenga in vantaggio al 'Ciccione' per 2-1

45' un minuto di recupero

41' Sogno su punizione dai 25 metri: respinge Bova coi pugni

39' secondo cartellino giallo del match: va a Campelli che stende Beluffi in ripartenza

37' Jebbar scatta sul filo del fuorigioco ma, all'ingresso in area, viene murato da Scarrone. Al momento, l'esterno e capitan Giglio sembrano i più attivi dell'Imperia

31' GOL DELL'ALBENGA! DAGNINO IN TUFFO! Beluffi inventa sulla sinistra e Dagnino in tuffo anticipa ancora Ordisci. E' un gol molto bello ma la difesa dell'Imperia è immobile.

29' invenzione di capitan Giglio che pesca Jebbar sul secondo palo ma la conclusione è alto. Poi il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco dubbio

25' un altro bel lancio pesca in profondità nuovamente Jebbar. L'attaccante aggancia con eleganza ma se la allunga favorendo l'uscita di Mitu che, sul gol, era apparso piuttosto fermo sulla linea

24' PAREGGIO DELL'IMPERIA! Sancinito 'pennella' sulla testa di Jebbar che, di testa, insacca. Un gol che viaggia sull'asse degli ex dato che assist-man e goleador erano bianconeri fino a 3 mesi fa

22' primo ammonito del match: Beluffi stende Taddei, arriva il cartellino

20' tolto il gol ingauno, c'è poco da segnalare sul prato del 'Ciccione'. Poco fa, un buon cross di Taddei ha trovato impreparato Cernaz per il colpo di testa. Di certo, non la sua specialità.

Sugli spalti, numerosi i tifosi dell'Albenga che sostengono la formazione di Buttu e, ad inizio partita, hanno intonato il coro "FINALMENTE UN PRESIDENTE" rivolto al patron Marinelli. Staccati 120 biglietti dalla società ospite. Per il momento, è assente il tifo caldo neroazzurro che risponde con uno striscione ironico "SCUSATE IL RITARDO, SIAMO IN SPIAGGIA!"

13' arriva il primo cambio. Gargiulo (Albenga) non ce la fa, al suo posto entra D'Arcangelo

Ingauni schierati col 4-4-2, invece che il previsto 3-4-1-2. De Benedetti, Gargiulo, Scarrone e Gibilaro formano la linea davanti a Mitu. Dagnino e Beluffi esterni, con Gabriel Graziani e Grandoni in mediana. Sogno e Thomas Graziani formano il tandem offensivo.

5' ALBENGA SUBITO IN VANTAGGIO! Ordisci si fa soffiare un pallone sanguinoso sulla fascia da Dagnino che mette dentro per Graziani: il '9', sotto porta, non sbaglia!

ORE 18:05 - Imperia-Albenga: si parte!

IMPERIA - Bova; Campelli (69' Minasso), Guida, Puddu, Ordisci (85' Fatnassi); Sancinito, Giglio cap., Taddei; Cernaz (60' Ravoncoli), Polisena, Jebbar.

ALBENGA - Mitu; De Benedetti, Gargiulo (13' D'Arcangelo), Scarrone, Gibilaro; Dagnino, Grandoni, G.Graziani, Beluffi (85' De Boni); T.Graziani (85' Favara), Sogno (69' Carballo).

Marcatori: 5' T.Graziani (A), 24' Jebbar (I), 31' Dagnino, 60' Beluffi (A); 80' aut. De Benedetti, 88' Puddu (I)

Ammoniti: Beluffi, Buttu all.(A), Campelli, Minasso (I)

Espulso: 84' Scarrone

Arbitro: Ermini di Genova

In tribuna spunta anche Edo Capra. Così come Mister Lupo che per la prima stagionale non è in panca, causa squalifica; al suo posto il vice Cernicchiaro

LE FORMAZIONI UFFICIALI! Imperia col 4-3-3: Bova; Campelli, Puddu, Guida, Ordisci; Sancinito, Giglio cap., Taddei; Jebbar, Polisena, Cernaz. Mister Buttu invece opta per il 3-4-1-2 con Mitu in porta con De Benedetti, Gargiulo e Scarrone dietro; Dagnino esterno, Grandoni e Gabriel Graziani in centro, con Gibilaro a sinistra. Thomas Graziani rifinisce dietro a Sogno e Beluffi.

E' tutto pronto al 'Ciccione', sotto un sole da oltre 30 gradi. La prima Imperia è rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione con soltanto due interpreti (Giglio e Bova) presenti. Albenga degli ex Buttu e Grandoni che probabilmente si schiererà col 3-4-1-2.