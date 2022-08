Calcio, Promozione. La nuova stagione dell’Ospedaletti inizia con un poker contro la Golfo Dianese in Coppa Italia

Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Ospedaletti.

Gli orange hanno superato questo pomeriggio la Golfo Dianese con un netto 4-1 nella gara valida per la prima giornata del Girone A di Coppa Italia.

Gara ufficiale che, però, aveva il sapore di un primo test per entrambe le squadre che hanno schierato diversi giovani nei loro rispettivi undici iniziali.

A segno per l’Ospedaletti sono andati Cassini, Alasia (doppietta per lui) e Calderone. Di Roda la rete degli ospiti.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (17 Costo), 3 Saih, 4 Russo (16 Bestagno), 5 Negro, 6 Gagliardi, 7 Cassini (13 Alasia A.), 8 Calvini, 9 Alasia G., 10 Alemanno (18 Calderone), 11 Manno (19 Sabre)

A disposizione: 14 Carnevale, 15 Ceriolo

Allenatore: José Espinal



Golfo Dianese: 1 Palmieri, 2 Bertoli (16 Gashi), 3 Francardo, 4 Lufi, 5 Parascosso, 6 Favale (14 Macaluso), 7 Delice, 8 Barison (15 Gaggero), 9 Burdisso, 10 Roda, 11 Casassa Vigna

A disposizione: 12 Bortolini, 13 Ceresi, 17 Merlo Manco, 18 Spinelli

Allenatore: Enrico Sardo



Arbitro: Sig. Stefano Falamischia (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Fabio Fioriello (Imperia); 2° Sig. Ayoub Chamchi (Savona)



Marcatori: 22’ Cassini, 38’ Roda, 44’ e 48’ Alasia, 77’ Calderone



Ammoniti: Casassa Vigna, Sardo