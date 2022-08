Situazione debitoria di Rivieracqua, le perplessità di Energia Democratica: “Rubinetti asciutti solo colpa della siccità?”

“Rubinetti asciutti solo colpa della siccità?”. A chiederselo è Energia Democratica della Provincia di Imperia che traccia una cronostoria e fa un confronto tra la situazione di ieri e quella di oggi.

IERI: i Sindaci si concentravano su: acqua, fogne, scuole, strade garantendo ai Cittadini i servizi essenziali.

OGGI: le nostra città sono tappezzate di manifesti che pubblicizzano l’ennesimo taglio del nastro, ma dai rubinetti, troppo spesso, l’acqua non esce o esce non potabile. Abbiamo il depuratore ma spesso inquina l’aria con miasmi e si vagheggiano improbabili torri anziché usare con sapienza i filtri. Ma se torre deve essere perché non usare la vicina ciminiera delle Ferriere che si vuol abbattere?

IERI: a Imperia c’era l’Azienda comunale Amat (a Sanremo l’Amaie) l’acqua non mancava e il servizio era in attivo.

OGGI: la società consortile Rivieracqua ha ingenti debiti accumulati in poco tempo, non paga (o ritarda) i creditori ed i Sindaci dei piccoli Comuni sono costretti, con risorse proprie, a scavar pozzi e riattivare quelli di riserva.mQuesti Sindaci meriterebbero un monumento, li ringraziamo pubblicamente ed esprimiamo loro vicinanza.

La Sindaca di Cervo, Comune fra i più colpiti per i rubinetti asciutti, si dimette dal Comitato tecnico di Rivieracqua per ‘l’impossibilità di svolgere efficacemente l’attività di supporto ai soci e quella di controllo degli organi societari…’ (Sanremo News 13 agosto 2022); a noi pare che non si tratti di abbandonare la nave col mare in tempesta ma di chiedersi quale sia la rotta giusta da tenere.

Ci assalgono interrogativi inquietanti:

- Come è stato possibile accumulare questa ingente situazione debitoria?

- Quali errori sano stati commessi e da chi?

- I debiti verranno riversati sulle bollette di cittadini già in enorme difficoltà per la crisi energetica?

- Il paventato ingresso di società private in Rivieracqua non snatura il referendum che ha sancito ‘l’acqua esser bene pubblico’?

- Che contropartita chiederanno i privati per risanare?”.