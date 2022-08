Sanremo: 23enne accoltellato in centro, si indaga sull'incontro con l'aggressore

Proseguono a 360 gradi le indagini dei Carabinieri sull'accoltellamento di un cameriere 23enne in centro a Sanremo. Il giovane è stato aggredito attorno alle 4.30 della notte tra venerdì e sabato nella zona di corso Orazio Raimondo.

Il 23enne è stato colpito da tre fendenti al petto e trasportato d'urgenza in ospedale; non è in pericolo di vita. Il suo aggressore (uno straniero) si è poi dato alla fuga.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione di Sanremo che ora, grazie ai tabulati telefonici e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, potranno ricostruire gli attimi che hanno preceduto l'accoltellamento. Due le ipotesi al vaglio: potrebbe essere stata tentativo di rapina finito male o un appuntamento poi degenerato.