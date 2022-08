Incidente nella notte in centro a Sanremo: gravi danni all'arredo urbano in via Roma (Foto)

Un'auto fuori controllo ha provocato gravi danni la scorsa notte in via Roma, nel pieno centro di Sanremo.

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, intorno alle 4 una donna di 30 anni sarebbe uscita fuori strada andando a colpire fioriere e bidoni posizionati sul marciapiede lato monte. Per fortuna, data anche l'ora tarda, in quel momento nessuno stava transitando in zona in quel momento.

Oggi il personale del Comune è intervenuto per la sistemazione della zona, mentre domani tutto sarà rimesso a posto.

Sempre domani la Polizia Locale procederà con la definitiva ricostruzione dell'accaduto anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e anche la donna alla guida della vettura è uscita illesa.