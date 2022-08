Imperia, a Barcheto rifiuti, sporcizia e parcheggio selvaggio. Lo sfogo di un residente: “Guardate come è ridotto il nostro quartiere” (foto)

Sporcizia, rifiuti, parcheggio nel greto dell’Impero, persino urina, c’è davvero di tutto su sull’Argine destro a Barcheto: è il quadro desolante che fuoriesce dalla denuncia social di un residente del quartiere di Oneglia. “Pur essendo a conoscenza i nostri amministratori che da 4 anni la situazione è questa non è stato fatto nulla”, conferma l’abitante al nostro giornale.

“Che Barcheto -prosegue - sia il nuovo sito di conferimento con a seguito un campo profughi e non lo sappiamo? I mezzi, vecchi e camper e furgoni che prima stazionavano al Parco urbano e alla Rotonda di Castelvecchio, per non farli vedere ai turisti hanno pensato bene di portarli nel torrente Impero. Io e altri residenti più volte chiamiamo in Comune per fa sgombrare la fermata dell’autobus dai tir, ma ora non si è visto nessuno".

Tramite un post il cittadino documenta la situazione con tanto di foto, che ritraggono un quadro decisamente impietoso della periferia di Oneglia.

Oltre alla mancanza di decoro, l’accento viene posto sul disordine viabilistico che mette a rischio la sicurezza degli abitanti.