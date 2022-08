Bordighera: auto schiacciata sotto il ramo di un ficus vicino al Comune

Un pesante ramo di un ficus si è abbattuto su un'auto posteggiata nel piazzale vicino al Comune di Bordighera.

La porzione della 'scibretta' si è distaccata accasciandosi sul cofano di una vettura. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo danni materiali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Ora il Comune dovrà predisporre i lavori per sistemare il ramo.