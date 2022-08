Ventimiglia: degrado in città, Confesercenti chiede al commissario prefettizio l'applicazione del 'Daspo urbano'

Da Confesercenti Ventimiglia arriva una richiesta di aiuto al commissario prefettizio.

“Ogni giorno è un continuo urlo di disperazione, di angoscia, di tristezza, di molti commercianti che non accettano di vedere la città ridotta in queste condizioni - dichiara il responsabile cittadino Sergio Scibilia - ci sono aree e zone dove prevale il degrado, lo stato di abbandono. L’elenco dei siti critici sono numerosi, a partire dal quartiere San Secondo tra l’area intorno alla Caritas e le aree ferroviarie. Segue via Tenda e le sponde del fiume Roya. Poi non parliamo dei nostri poveri giardini pubblici trasformati in aree di bivacco e dormitorio all’aria aperta. Aggiungiamo quelle vie centrali, crocevia di disagiati e nulla facenti, di passeur, diventati il simbolo di questa epoca particolare, via Aprosio con al centro un luogo di decadenza culturale, il Teatro Comunale, prima colpito dalla tempesta 'Alex', poi dalle scelte politiche della vecchia amministrazione comunale che ha deciso di tenerlo chiuso, con la sua elegante scalinata in marmo trasformata in un ostello per disperati e l’isola pedonale di via Hanbury. Senza tralasciare i mercatini permanenti di vendita di merce contraffatta nella via Repubblica, affianco al palazzo civico o i camion di frutta fissi e permanenti ai due varchi di frontiera , zone dove è vietata la vendita itinerante. Queste sono alcune delle immagini che raccontano la vita quotidiana della nostra Ventimiglia”.