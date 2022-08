Sanremo: quando dare lo smartphone ai figli? Domande e risposte con la psicologa Vanessa Feiler e le insegnanti Paola Revello e Clara Carbonetto

Come favorire la costruzione dell’autostima?

"Sentiamo spesso parlare di autostima, ossia della percezione che abbiamo di noi stessi e delle nostre capacità, che ci permette di affrontare le nuove sfide con un atteggiamento più o meno positivo. L’autostima ha radici profonde, inizia a strutturarsi ancor prima dell’inizio del percorso scolastico, quando l’idea che abbiamo di noi coincide con ciò che le nostre figure di riferimento ci dicono di noi. Per questo motivo é fondamentale che come genitori evitiamo continue critiche, comunichiamo gli aspetti negativi in modo costruttivo e solo se si tratta di questioni rilevanti. Dare giudizi negativi su aspetti secondari, far notare piccole mancanze, paragonare le prestazioni con quelle dei compagni impediscono la costruzione di una sana autostima. Da genitori dovremmo rappresentare una voce benevola che enfatizza le capacità e i punti di forza, pur mantenendo una certa oggettività nel giudizio. Ricordiamoci di far sentire al nostro bambino che noi pensiamo che possa farcela!"

Come affrontare i compiti delle vacanze?

"Molti genitori lamentano difficoltà nell’affrontare i compiti estivi insieme ai loro figli e, più in generale, i compiti assegnati per casa anche nel corso dell’anno scolastico. Partiamo col dire che non abbiamo formule magiche per rendere questa attività esclusivamente piacevole e priva di lamentele, ma è possibile seguire alcuni accorgimenti semplici per non trasformare il lavoro a casa in uno scenario drammatico: pianifichiamo insieme, magari con l’aiuto di un calendario creato con il bambino, i momenti da dedicare ai compiti; scegliamo quali giorni tenere completamente liberi per lo svago (ad esempio il fine settimana); definiamo insieme il momento della giornata (ad esempio la mattina) possibilmente prima dell’attività ludica; evitiamo continui richiami “a vuoto” o punizioni, lasciate, al contrario, lo spazio sufficiente per lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità".



Come aiutare i bambini nella gestione della paura?

"È comune che i bambini durante lo sviluppo sperimentino alcune paure, non allarmatevi subito! La paura è un’emozione primaria e funzionale che ci permette, già da piccolissimi, di sperimentarci nel mondo e di evitare i pericoli. Ecco come sostenere i nostri figli: spieghiamo loro che quella che stanno provando è un’emozione utile, che ci aiuta ad evitare situazioni pericolose; invitiamo i bambini ad esprimere ciò che provano, compresa la paura, per poterne parlare insieme, utilizzando anche canali espressivi alternativi come il disegno o il gioco simbolico; non minimizziamo le paure che ci raccontano, ma pensiamo insieme a soluzioni per affrontarle; leggiamo con loro libri in cui si tratti questo tema, in modo da favorire l’identificazione del bambino con i protagonisti e la scoperta di nuove strategie".