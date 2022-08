La sanremese Barbara Amerio tra le mille ‘Unstoppable Woman’ che stanno cambiando l’Italia

In un’Italia mai al passo con il resto del mondo nella valorizzazione delle eccellenze femminili nel mondo del lavoro c’è chi ogni anno va alla ricerca di nuovi talenti e donne influenti che possano rappresentare un auspicabile punto di svolta verso una parità spesso più decantata che messa in atto.



Startupitalia ha fatto propria la battaglia andando a stilare una lista (sempre in aggiornamento) di professioniste, artiste, creative, imprenditrici, manager e founder da seguire sul digitale. “Negli anni la lista si è ingrandita per approfondire e raccontare le tante storie di sportive, artiste, scienziate che si distinguono per il loro impegno e che troppo spesso vivono dietro le quinte e risultano invisibili - scrivono su Startupitalia - nel tempo Unstoppable Women è diventata una rubrica editoriale , una community estesa che cresce ogni anno grazie a incontri, workshop e eventi, ma lo spirito resta sempre quello di porre l’attenzione e raccontare le diverse storie di donne che si distinguono ogni giorno per quello che fanno. Un percorso che ci ha portato a creare una vera rete di professioniste, perché abbiamo sempre più bisogno di nuovo modello di leadership (anche al femminile) ed è da qui che dobbiamo e possiamo ripartire. Per farlo è necessario aiutarci tra generazioni e professionalità diverse, senza ingabbiarci in uno stereotipo di “femminilità”, ma includendo quanto più possibile tutti”.

Tra le mille ‘Unstoppable Woman’ scelte per la lista di Startupitalia c’è anche la sanremese Barbara Amerio, CEO Sustainability Director di Amer Yacht, azienda fondata dal papà Fernando e conosciuta in tutto il mondo nel campo della nautica, e attuale presidente provinciale di Confindustria.



Amer Yacht è nata nel 1990 quando il Gruppo Permare ha intrapreso la costruzione di barche con il marchio destinato a diventare sinonimo di qualità nel mondo delle navi da diporto. La famiglia Amerio ha tramandato di padre in figlio la passione per il mare contribuendo allo sviluppo imprenditoriale del territorio ligure. Il cantiere ha realizzato negli ultimi 40 anni una produzione artigianale considerata di nicchia con oltre 80 yacht costruiti su misura per una clientela italiana ed estera. Gli yacht firmati Amer sono stati esportati negli Usa, in Medio Oriente, nei Paesi arabi e nel Far East oltre al grande numero presente nel Mediterraneo.

Come detto, Amer Yacht è un’azienda a conduzione familiare e Barbara Amerio rappresenta l’anello di congiunzione tra la generazione che ha avviato la prestigiosa azienda e quella che ne raccoglierà l’eredità.