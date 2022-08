In autostrada con i pattini: l'incontro shock sulla A10 Genova-Ventimiglia (VIDEO)

Autostrada Genova Ventimiglia, l'una e mezza di notte di un sabato di agosto, all'altezza di Boissano, vicino a Loano. Dei ragazzi in macchina stanno andando verso la Suerte, quando incontrano lungo una ragazza sui pattini che percorre il tratto autostradale.

Tra lo stupore e l'incredulità per l'impresa della giovane, i ragazzi la sorpassano e proseguono il loro viaggio. La pattinatrice non sembra una persona in difficoltà, anzi, sorride a sua volta e continua la sua corsa come se nulla fosse.

Il comunicato della Polizia Stradale

Poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica scorsi, alla centrale operativa della polizia stradale è giunto l'allarme di una persona che percorreva velocemente la corsia di marcia calzando ai piedi dei pattini. Era molto buio e bisognava far presto, per impedire che quella sciagurata condotta si trasformasse in una tragedia.

Sono state dirottate sul posto due pattuglie della sottosezione di Imperia che hanno lavorato in sinergia, una rallentando i veicoli che venivano da dietro, l'altra per intercettare il pattinatore solitario, poi bloccato in sicurezza presso un parcheggio ove il quale è stato indirizzato. La persona fermata, alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, ha candidamente ammesso che stava solo seguendo le indicazioni del suo navigatore che le aveva indicato quella strada per raggiungere la propria meta. È scattata quindi una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile qualora intenda prendere la patente.

Si ringrazia per il video Giorgio Lanata